Khốc liệt cuộc chiến chống phiến quân IS trong Thành cổ Mosul

Khói bốc lên từ căn cứ của phiến quân IS sau khi bị các lực lượng Iraq pháo kích ở khu vực Thành cổ Mosul. Quân đội Iraq thả truyền đơn xuống khu Thành cổ Mosul. Trực thăng của quân chính phủ Iraq tham gia chiến dịch giải phóng Tây Mosul khỏi ách chiếm đóng của tổ chức khủng bố IS. Các binh sĩ Iraq chụp ảnh cùng lá cờ của IS ở Tây Mosul. Wasfa Ahmed, một cư dân ở Mosul, cùng 3 người con vừa rời khỏi nhà của họ gần khu Thành cổ Mosul. Một binh sĩ Iraq đang trên đường tới căn cứ tạm thời ở Tây Mosul. Các binh sĩ Iraq tranh thủ ngồi ăn ven đường. Trước đó, ngày 18/6, các lực lượng Iraq bắt đầu tấn công ồ ạt vào khu vực Thành cổ Mosul nhằm quét sạch phiến quân IS trong thành phố lớn thứ hai Iraq. Một binh sĩ Iraq trên xe tăng tiến về khu Thành cổ Mosul hiện vẫn bị nhóm IS chiếm đóng. Những người dân Iraq chạy loạn này sẽ được đưa tới các trại tị nạn. Binh sĩ Iraq cho một bé gái uống nước ở Tây Mosul. Các binh sĩ Iraq trên xe tăng tiến về phía căn cứ của nhóm khủng bố IS ở khu Thành cổ Mosul. Khói bốc lên từ căn cứ của IS ở khu Shifa sau khi bị quân đội Iraq pháo kích. (Nguồn ảnh: Reuters)

Khói bốc lên từ căn cứ của phiến quân IS sau khi bị các lực lượng Iraq pháo kích ở khu vực Thành cổ Mosul. Quân đội Iraq thả truyền đơn xuống khu Thành cổ Mosul. Trực thăng của quân chính phủ Iraq tham gia chiến dịch giải phóng Tây Mosul khỏi ách chiếm đóng của tổ chức khủng bố IS. Các binh sĩ Iraq chụp ảnh cùng lá cờ của IS ở Tây Mosul. Wasfa Ahmed, một cư dân ở Mosul, cùng 3 người con vừa rời khỏi nhà của họ gần khu Thành cổ Mosul. Một binh sĩ Iraq đang trên đường tới căn cứ tạm thời ở Tây Mosul. Các binh sĩ Iraq tranh thủ ngồi ăn ven đường. Trước đó, ngày 18/6, các lực lượng Iraq bắt đầu tấn công ồ ạt vào khu vực Thành cổ Mosul nhằm quét sạch phiến quân IS trong thành phố lớn thứ hai Iraq. Một binh sĩ Iraq trên xe tăng tiến về khu Thành cổ Mosul hiện vẫn bị nhóm IS chiếm đóng. Những người dân Iraq chạy loạn này sẽ được đưa tới các trại tị nạn. Binh sĩ Iraq cho một bé gái uống nước ở Tây Mosul. Các binh sĩ Iraq trên xe tăng tiến về phía căn cứ của nhóm khủng bố IS ở khu Thành cổ Mosul. Khói bốc lên từ căn cứ của IS ở khu Shifa sau khi bị quân đội Iraq pháo kích. (Nguồn ảnh: Reuters)