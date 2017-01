Học sinh Syria trở lại ngôi trường bị IS biến thành nhà tù

Ngày 16/1, nhiều học sinh Syria vui vẻ trở lại học tại ngôi trường "Mẹ Aisha của các tín đồ". Ngôi trường này gần đây mới được mở cửa lại sau khi lực lượng nổi dậy Syria giành quyền kiểm soát thị trấn al-Rai từ tay phiến quân IS. Ảnh Reuters Chừng 250 học sinh Syria ngồi bệt trên nền xi măng lạnh để nghe thầy giảng bài. Hầu như các bàn ghế tại ngôi trường này hiện đều không còn. Phiến quân IS biến trường học thành nhà tù khét tiếng trong suốt 2 năm. Ảnh Reuters Thầy giáo và học sinh đang cố gắng tìm kiếm những cuốn sách còn dùng được trong đống giấy lộn bị vứt lung tung trên sàn nhà. Ảnh Reuters 7 tình nguyện viên đã dành hơn 6 tuần để sửa sang lại trường. Sau đó, họ cấp miễn phí sách, bút cho các em nhỏ Syria trong độ tuổi 5-15 trong ngày đầu chúng trở lại trường. Những tình nguyện viên này còn phụ trách đứng lớp, dạy học. Ảnh Reuters Một tình nguyện viên đang giảng bài trên tấm bảng phấn lồi lõm trong một lớp học. Ảnh Reuters Chừng hơn 2 năm trước, các em học sinh và giáo viên ngôi trường này đã rời khỏi thị trấn khi phiến quân IS tràn vào. Ảnh: Những gương mặt ngây thơ của các em nhỏ trong ngày đầu quay trở lại trường học. Ảnh Reuters Bé trai hào hứng tới trường học hôm 16/1. Ảnh Reuters Một bé gái đứng trước bục giảng trong lớp học. Ảnh Reuters Các em học sinh ngồi trên những bàn học bị hỏng. Ảnh Reuters Các em đứng tập trung thành hàng lối trong giờ giải lao. Ảnh Reuters Một học sinh mang theo cặp sách cho tổ chức Liên Hợp Quốc trao tặng. Ảnh Reuters Chúng vui đùa chạy nhảy sau khi tan học. Ảnh Reuters Đống bán ghế, sách vở bị phiến quân IS vứt ra giữa sân. Ảnh Reuters Một đôi dép của em học sinh gắn trên khung cửa kính bị vỡ toang ở trường. Ảnh Reuters

