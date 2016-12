Hình ảnh trẻ em chạy loạn nghịch tuyết gần thành phố Aleppo

Trẻ em chạy loạn Syria vô cùng thích thú trước cảnh tuyết rơi dày trắng xóa ở khu lều trại của gia đình tại thị trấn Azaz hiện do phe nổi dậy kiểm soát. Hai em nhỏ chơi trò ném tuyến ở phía ngoài khu lán trại tạm bợ mà gia đình chúng đang tá túc. Ảnh The Sun Bé gái đang ném tuyết ở thị trấn Azaz. Gia đình các em nhỏ này vừa được sơ tán khỏi các quận ở Đông Aleppo về đây. Ảnh The Sun Hai bé trai đang nặn người tuyết ở thị trấn Maaret al-Numan. Ảnh The Sun Ba bé trai thích thú nghịch tuyết, trong khi cha mẹ chúng lo méo mặt về việc làm thế nào để sống qua mùa đông khắc nghiệt ở nơi đất khách quê người này. Ảnh The Sun Khuôn mặt rạng rỡ hiện diện trên gương mặt hai bé trai Syria trong lúc các em nghịch tuyết. Ảnh The Sun Trong lúc đó, một nhân viên cứu trợ đang đưa đồ ăn cho một em nhỏ Syria. Ảnh The Sun Hiện thời, các gia đình Syria mới sơ tán từ Đông Aleppo chuyển về đây đều sống trong tình cảnh hết sức khó khăn. Họ phải sống dựa chủ yếu vào những nguồn viện trợ từ các tổ chức thiện nguyện. Ảnh khu lán trại của những gia đình Syria mới chuyển về Azaz. Ảnh The Sun Vào lúc này, các chuyến xe buýt màu xanh tiếp tục chở người rời khỏi các quận phía đông thành phố Aleppo giữa trời đông buốt giá. Ảnh The Sun

