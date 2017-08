Hình ảnh “siêu bão thập kỷ” Harvey đổ bộ vào Mỹ

The Sun đưa tin ngày 26/8, siêu bão Harvey mang theo mưa lớn và gió mạnh đã đổ bộ vào bang Texas. Ảnh: Reuters. Một cây xanh chắn ngang đường ở Corpus Christi, Texas, khi cơn bão mạnh cấp 4 càn quét qua nơi này. Ảnh: AP. Được biết, siêu bão Harvey là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào nước Mỹ trong 12 năm qua. Ảnh: AP. Do ảnh hưởng của bão, nhiều người dân ở bang Texas đã phải sơ tán đến nơi an toàn. Ảnh: Rex Features. Nguồn tin cho hay, bão Harvey đã phá hủy một ngôi trường ở thị trấn Rockport. Ảnh: Reuters. Người dân ngồi chờ lên xe buýt để tới San Antonio, tại một trung tâm sơ tán ở Corpus Christi. Ảnh: AP. Đèn giao thông bị đổ xuống đường phố khi cơn bão Harvey ập vào Corpus Christi. Ảnh: Reuters. Một biển báo giao thông cũng bị quật đổ vì gió mạnh ở Corpus Christi. Ảnh: Reuters. Trước đó, ngày 25/8, Cơ quan quản lý Tình trạng khẩn cấp liên bang đã cảnh báo về "thảm họa đáng kể" đang ập vào bang Texas. Ảnh: Reuters. Lo sợ siêu bão, người dân Mỹ đã vội vàng tích trữ lương thực và sẵn sàng sơ tán đến nơi an toàn. Ảnh: AP. Nhiều ngăn tủ lạnh trong một siêu thị Walmart ở Houston, Texas, trống trơn do nhu cầu mua quá lớn của người dân khi biết bão Harvey sắp ập đến. Ảnh: Reuters. Dự báo, cơn bão Harvey có thể gây lở lất và lũ lụt khi đổ bộ vào đất liền. Ảnh: Reuters. Nhiều gian hàng trống trơn trong một siêu thị. Ảnh: Twitter.

The Sun đưa tin ngày 26/8, siêu bão Harvey mang theo mưa lớn và gió mạnh đã đổ bộ vào bang Texas. Ảnh: Reuters. Một cây xanh chắn ngang đường ở Corpus Christi, Texas, khi cơn bão mạnh cấp 4 càn quét qua nơi này. Ảnh: AP. Được biết, siêu bão Harvey là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào nước Mỹ trong 12 năm qua. Ảnh: AP. Do ảnh hưởng của bão, nhiều người dân ở bang Texas đã phải sơ tán đến nơi an toàn. Ảnh: Rex Features. Nguồn tin cho hay, bão Harvey đã phá hủy một ngôi trường ở thị trấn Rockport. Ảnh: Reuters. Người dân ngồi chờ lên xe buýt để tới San Antonio, tại một trung tâm sơ tán ở Corpus Christi. Ảnh: AP. Đèn giao thông bị đổ xuống đường phố khi cơn bão Harvey ập vào Corpus Christi. Ảnh: Reuters. Một biển báo giao thông cũng bị quật đổ vì gió mạnh ở Corpus Christi. Ảnh: Reuters. Trước đó, ngày 25/8, Cơ quan quản lý Tình trạng khẩn cấp liên bang đã cảnh báo về "thảm họa đáng kể" đang ập vào bang Texas. Ảnh: Reuters. Lo sợ siêu bão, người dân Mỹ đã vội vàng tích trữ lương thực và sẵn sàng sơ tán đến nơi an toàn. Ảnh: AP. Nhiều ngăn tủ lạnh trong một siêu thị Walmart ở Houston, Texas, trống trơn do nhu cầu mua quá lớn của người dân khi biết bão Harvey sắp ập đến. Ảnh: Reuters. Dự báo, cơn bão Harvey có thể gây lở lất và lũ lụt khi đổ bộ vào đất liền. Ảnh: Reuters. Nhiều gian hàng trống trơn trong một siêu thị. Ảnh: Twitter.