Hình ảnh biên giới Syria-Lebanon sạch bóng phiến quân IS

Hãng Fars (Iran) đưa tin, lực lượng chính phủ Damascus, quân đội Lebanon và phong trào Hezbollah đã kết thúc chiến dịch quân sự tại khu vực biên giới Syria-Lebanon, sau khi hàng trăm tay súng IS được sơ tán khỏi Tây Qalamoun hôm 28/8. Ảnh: FNA. “350 tay súng phiến quân IS cùng các thành viên trong gia đình đã được từ Tây Qalamoun tới thị trấn Albu Kamal ở Deir Ezzor, miền đông Syria, bằng 16 chiếc xe buýt và 11 xe cứu thương”, nguồn tin cho hay. Ảnh: FNA. Lực lượng Lebanon giơ tay biểu tượng chiến thắng khi đứng trên chiếc xe bọc thép đi qua con đường ở khu vực biên giới Lebanon-Syria. Ảnh: FNA. Gương mặt phấn khởi của các binh sĩ. Ảnh: FNA. Được biết, lực lượng ủng hộ chính phủ Syria và phong trào Hezbollah đã củng cố các căn cứ của họ tại cao điểm chiến lược Halimeh Qareh ở Tây Qalamoun. Ảnh: FNA. Nguồn tin chiến trường cho hay, các tay súng IS đã châm lửa đốt căn cứ và xe quân sự của bọn chúng trước khi rời khỏi Tây Qalamoun. Ảnh: FNA. Đông đảo binh sĩ ăn mừng chiến thắng. Ảnh: FNA. Các binh sĩ ngồi trên xe quân sự có treo cờ Lebanon. Ảnh: FNA. Một binh sĩ đứng gác ở khu vực biên giới Syria-Lebanon sạch bóng phiến quân IS. Ảnh: FNA. Trước đó, quân đội Syria đã chấp nhận thỏa thuận giữa phong trào Hezbollah và nhóm IS về việc phiến quân IS rút khỏi Tây Qalamoun. Thỏa thuận nhằm mục đích tránh đổ máu thêm nữa ở khu vực này. Ảnh: FNA. Đoàn xe có treo cờ Lebanon di chuyển trên con đường ở khu vực biên giới với Syria. Ảnh: FNA. Những tay súng khủng bố tại những căn cứ cuối cùng của bọn chúng ở vùng Qalamoun đã được sơ tán đến miền đông Syria. Ảnh: FNA. Chính phủ Syria và Lebanon chính thức kiểm soát toàn bộ tuyến đường biên giới lần đầu tiên sau 6 năm bị lực lượng khủng bố chiếm đóng. Ảnh: FNA. Hai binh sĩ đứng gác ở khu vực biên giới Lebanon-Syria. Ảnh: FNA. Các binh sĩ giơ tay biểu tượng chiến thắng khi ngồi trên xe quân sự. Ảnh: FNA.

Hãng Fars (Iran) đưa tin, lực lượng chính phủ Damascus, quân đội Lebanon và phong trào Hezbollah đã kết thúc chiến dịch quân sự tại khu vực biên giới Syria-Lebanon, sau khi hàng trăm tay súng IS được sơ tán khỏi Tây Qalamoun hôm 28/8. Ảnh: FNA. “350 tay súng phiến quân IS cùng các thành viên trong gia đình đã được từ Tây Qalamoun tới thị trấn Albu Kamal ở Deir Ezzor, miền đông Syria, bằng 16 chiếc xe buýt và 11 xe cứu thương”, nguồn tin cho hay. Ảnh: FNA. Lực lượng Lebanon giơ tay biểu tượng chiến thắng khi đứng trên chiếc xe bọc thép đi qua con đường ở khu vực biên giới Lebanon-Syria. Ảnh: FNA. Gương mặt phấn khởi của các binh sĩ. Ảnh: FNA. Được biết, lực lượng ủng hộ chính phủ Syria và phong trào Hezbollah đã củng cố các căn cứ của họ tại cao điểm chiến lược Halimeh Qareh ở Tây Qalamoun. Ảnh: FNA. Nguồn tin chiến trường cho hay, các tay súng IS đã châm lửa đốt căn cứ và xe quân sự của bọn chúng trước khi rời khỏi Tây Qalamoun. Ảnh: FNA. Đông đảo binh sĩ ăn mừng chiến thắng. Ảnh: FNA. Các binh sĩ ngồi trên xe quân sự có treo cờ Lebanon. Ảnh: FNA. Một binh sĩ đứng gác ở khu vực biên giới Syria-Lebanon sạch bóng phiến quân IS. Ảnh: FNA. Trước đó, quân đội Syria đã chấp nhận thỏa thuận giữa phong trào Hezbollah và nhóm IS về việc phiến quân IS rút khỏi Tây Qalamoun . Thỏa thuận nhằm mục đích tránh đổ máu thêm nữa ở khu vực này. Ảnh: FNA. Đoàn xe có treo cờ Lebanon di chuyển trên con đường ở khu vực biên giới với Syria. Ảnh: FNA. Những tay súng khủng bố tại những căn cứ cuối cùng của bọn chúng ở vùng Qalamoun đã được sơ tán đến miền đông Syria. Ảnh: FNA. Chính phủ Syria và Lebanon chính thức kiểm soát toàn bộ tuyến đường biên giới lần đầu tiên sau 6 năm bị lực lượng khủng bố chiếm đóng. Ảnh: FNA. Hai binh sĩ đứng gác ở khu vực biên giới Lebanon-Syria. Ảnh: FNA. Các binh sĩ giơ tay biểu tượng chiến thắng khi ngồi trên xe quân sự. Ảnh: FNA.