Hiện trường vụ xe tải đâm người đi bộ ở London

The Sun đưa tin, vụ xe tải đâm người đi bộ ở London xảy ra trên đường Seven Sisters, gần thánh đường Hồi giáo Công viên Finsbury vào lúc 0h20 sáng ngày 19/6 (giờ địa phương). Ảnh: The Sun. Nhận được tin báo, cảnh sát và nhân viên y tế, cứu hộ đã được triển khai tới hiện trường. Ảnh: The Sun. Cảnh sát xác nhận có “thương vong” trong vụ đâm xe kinh hoàng trên. Một người đã bị bắt giữ sau vụ việc. Theo The Sun, tính đến thời điểm hiện tại, hai người có thể đã thiệt mạng và hơn chục người khác bị thương trong vụ việc nghi là "tấn công khủng bố". Ảnh: The Sun. Theo Reuters, Hội đồng Hồi giáo Anh cho biết “một chiếc xe đã chạy qua người các tín đồ đang rời Thánh đường Công viên Finsbury”. Ảnh: Reuters. Một người đi bộ bị thương được các nhân viên y tế đưa đi cấp cứu sau vụ đâm xe gần thánh đường Hồi giáo ở Bắc London. Ảnh: The Sun. Chiếc xe này được cho là đã đâm vào nhóm người bên ngoài thánh đường Hồi giáo Công viên Finsbury. Ảnh: The Sun. Cảnh sát có vũ trang được triển khai tới hiện trường. Ảnh: The Sun. Một người bị thương đang được đưa ra khỏi khu vực vừa xảy ra vụ đâm xe. Ảnh: The Sun. Rất đông người tập trung gần đường Seven Sisters nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: The Sun. Khu vực đường Seven Sisters bị phong tỏa. Ảnh: The Sun. Đông đảo cảnh sát được huy động tới hiện trường. Ảnh: The Sun. Chiếc xe cứu thương đỗ gần nhà thờ Hồi giáo Công viên Finsbury ở Bắc London hôm 19/6. Ảnh: Reuters. Cảnh sát phong tỏa khu vực vừa xảy ra vụ đâm xe ở London. Ảnh: Reuters. Hiện, các nhà chức trách Anh đang điều tra vụ việc. Ảnh: Reuters.

