Hiện trường lật thuyền ở Ấn Độ, ít nhất 20 người chết

Theo Daily News & Analysis, vụ lật thuyền ở Ấn Độ xảy ra ở gần Patna, thủ phủ của bang Bihar khi con thuyền chở các nạn nhân đang trên đường trở về từ một lễ hội thả diều. Ảnh: Rappler. Tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất 20 người thiệt mạng trong vụ lật thuyền trên sông Hằng hôm 14/1. Ảnh: NDTV. Ngay sau khi vụ tai nạn thương tâm xảy ra, cảnh sát và lực lượng cứu hộ mau chóng được triển khai tới hiện trường, giải cứu các nạn nhân và tìm kiếm những người mất tích. Ảnh: NDTV. Theo lời các nhân chứng, ít nhất 50 đến 60 người có mặt trên con thuyền nhỏ khi vụ tai nạn xảy ra. Con thuyền bị lật ở vị trí cách bờ sông vài mét. Ảnh: Ruptly. Các nhà chức trách cho hay, số người thiệt mạng có thể còn gia tăng do còn nhiều người mất tích. Ảnh: Ruptly. Khoảng 10 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện điều trị. Ảnh: Các nạn nhân may mắn được giải cứu. (Nguồn: PTI). Hình ảnh giải cứu những nạn nhân trong vụ tai nạn trên sông Hằng ở Ấn Độ hôm 14/1. Ảnh: Times of India. Hiện, giới chức Ấn Độ đã mở cuộc điều tra vụ việc. Ảnh: Times of India.

