Hãi hùng những gì phiến quân IS bỏ lại ở Mosul

Quang cảnh bên trong một nhà tù dành cho nữ ở Mosul, Iraq mà phiến quân IS từng sử dụng. Ảnh Reuters Người đàn ông may mắn trốn thoát khỏi thành trì Mosul (mà tổ chức khủng bố IS kiểm soát) đưa ra tờ giấy chứng nhận đăng ký kết hôn mà IS phát ra cho mọi người xem tại trại Khazer. Ảnh Reuters Xe quân sự của quân đội Iraq được nhìn trông thấy gần một bức tường cao được sơn lên với màu giống với lá cờ đen của nhóm khủng bố IS tại khu dân cư Arabi, phía bắc Mosul. Ảnh Reuters Một thành viên lực lượng an ninh Iraq kiểm tra xem bên trong một ngôi nhà ở Hammam al-Ali, nam Mosul từng được nhóm khủng bố IS sử dụng làm nhà tù. Ảnh Reuters Đại súng cối mà IS tự chế được trông thấy ở thị trấn Gwer, bắc Iraq. Ảnh Reuters Quần áo của các tù nhân mà IS bị bắt giữ bị vứt lại ở Hammam al-Ali, nam Mosul. Ảnh Reuters Chiếc xe tăng mà IS từng lấy được đang nằm tại căn cứ quân đội Iraq ở Qaraqosh, đông Mosul. Ảnh Reuters Một căn nhà IS từng sử dụng ở đông Mosul. Ảnh Reuters Lính Iraq chụp ảnh tại căn nhà IS từng sinh sống. Ảnh Reuters Các đĩa vệ tinh bị IS phá nằm lăn lóc trên nền nhà tại một nhà thờ Hồi giáo. Ảnh Reuters Các vỏ đạn rỗng được IS dùng để chế tạo bom tại Đại học Mosul. Ảnh Reuters Các bao cát mà bọn IS dựng lên trong lúc chiến đấu. Ảnh Reuters Xe tăng và đạn mà IS bỏ lại. Ảnh Reuters Các buồng giam giữ tù nhân của IS bị thiêu cháy. Ảnh Reuters

Quang cảnh bên trong một nhà tù dành cho nữ ở Mosul, Iraq mà phiến quân IS từng sử dụng. Ảnh Reuters Người đàn ông may mắn trốn thoát khỏi thành trì Mosul (mà tổ chức khủng bố IS kiểm soát) đưa ra tờ giấy chứng nhận đăng ký kết hôn mà IS phát ra cho mọi người xem tại trại Khazer. Ảnh Reuters Xe quân sự của quân đội Iraq được nhìn trông thấy gần một bức tường cao được sơn lên với màu giống với lá cờ đen của nhóm khủng bố IS tại khu dân cư Arabi, phía bắc Mosul. Ảnh Reuters Một thành viên lực lượng an ninh Iraq kiểm tra xem bên trong một ngôi nhà ở Hammam al-Ali, nam Mosul từng được nhóm khủng bố IS sử dụng làm nhà tù. Ảnh Reuters Đại súng cối mà IS tự chế được trông thấy ở thị trấn Gwer, bắc Iraq. Ảnh Reuters Quần áo của các tù nhân mà IS bị bắt giữ bị vứt lại ở Hammam al-Ali, nam Mosul. Ảnh Reuters Chiếc xe tăng mà IS từng lấy được đang nằm tại căn cứ quân đội Iraq ở Qaraqosh, đông Mosul. Ảnh Reuters Một căn nhà IS từng sử dụng ở đông Mosul. Ảnh Reuters Lính Iraq chụp ảnh tại căn nhà IS từng sinh sống. Ảnh Reuters Các đĩa vệ tinh bị IS phá nằm lăn lóc trên nền nhà tại một nhà thờ Hồi giáo. Ảnh Reuters Các vỏ đạn rỗng được IS dùng để chế tạo bom tại Đại học Mosul. Ảnh Reuters Các bao cát mà bọn IS dựng lên trong lúc chiến đấu. Ảnh Reuters Xe tăng và đạn mà IS bỏ lại. Ảnh Reuters Các buồng giam giữ tù nhân của IS bị thiêu cháy. Ảnh Reuters