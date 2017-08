Đột nhập thị trấn chiến lược Humeimeh sau giải phóng

Hãng Fars (Iran) đưa tin, quân đội Syria đã tấn công vào các tuyến phòng thủ của phiến quân IS nằm sâu trong (sa mạc) Badiyeh và đánh bật các tay súng khủng bố ra khỏi thị trấn chiến lược Humeimeh hôm 21/8. Ảnh: FNA. “Lực lượng chính phủ Damascus đã đánh bật IS ra khỏi toàn bộ các khu dân cư trong thị trấn Humeimeh sau những cuộc giao tranh ác liệt”, nguồn tin cho hay. Ảnh: FNA. Được biết, thị trấn Humeimeh nằm trên ranh giới giữa tỉnh Homs và Deir Ezzor. Ảnh: FNA. Một địa điểm trong thị trấn Humeimeh sau giải phóng. Ảnh: FNA. Lực lượng Syria đã bắt đầu tiến hành rà phá bom mìn mà các tay súng IS đã cài cắm trong thị trấn trước đó. Ảnh: FNA. Bên trong căn phòng lộn xộn ở thị trấn Humeimeh. Ảnh: FNA. Một chiếc xe quân sự trong thị trấn. Ảnh: FNA. Các binh sĩ Syria khám xét căn phòng từng là nơi "trú ngụ" của nhóm IS ở Humeimeh. Ảnh: FNA. Trong diễn biến liên quan trước đó, ngày 20/8, quân đội Syria đã tấn công các tuyến phòng thủ của khủng bố IS ở khu vực xung quanh thị trấn al-Sukhnah mới được giải phóng trong thời gian gần đây. Ảnh: FNA. “Binh sĩ Syria đã tái chiếm một mỏ khí đốt cách thị trấn al-Sukhnah 5 km nằm dọc tuyến đường dẫn tới Deir Ezzor”, nguồn tin cho hay. Ảnh: FNA. Lực lượng chính phủ Damascus cũng giao tranh ác liệt với IS gần mỏ khí đốt vừa giải phóng và giành lại quyền kiểm soát nhiều ngôi nhà, ngọn đồi. Ảnh: FNA.

