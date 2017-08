Đột nhập thị trấn chiến lược al-Sukhnah sau giải phóng

Hãng Fars (Iran) đưa tin, quân đội Syria đã mở chiến dịch quân sự mới xung quanh thị trấn chiến lược al-Sukhnah ở Đông Homs, sau khi giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn thị trấn này hồi đầu tháng 8/2017. Ảnh: FNA. Hai binh sĩ cầm lá cờ Syria tại một địa điểm ở thị trấn al-Sukhnah sau giải phóng. Ảnh: FNA. Cảnh tan hoang tại thị trấn al-Sukhnah. Ảnh: FNA. Chiếc xe tải di chuyển trên một con đường ở al-Sukhnah. Ảnh: FNA. Được biết, binh sĩ Syria đã giao tranh với nhóm khủng bố IS ở khu vực phía đông và tây thị trấn al-Sukhnah hôm 13/8 và thiết lập an ninh trong thị trấn cũng như khu vực gần đó. Ảnh: FNA. Trong khi đó, các đơn vị pháo binh, tên lửa và không quân Syria tấn công dồn dập căn cứ của khủng bố IS ở sa mạc gần al-Sukhnah. Ảnh: FNA. Trước đó, quân đội Syria đã giải phóng hoàn toàn thị trấn al-Sukhnah khỏi ách chiếm đóng của nhóm IS hồi đầu tháng 8/2017. Ảnh: FNA. Lực lượng Syria đã thiết lập an ninh tại khu vực này. Ảnh: FNA. Tòa nhà đổ nát tại thị trấn al-Sukhnah. Ảnh: FNA. Được biết, al-Sukhnah vốn là một trong những căn cứ cuối cùng của IS ở tỉnh Homs. Ảnh: FNA. Một binh sĩ Syria giơ tay biểu tượng chiến thắng tại thị trấn al-Sukhnah. Ảnh: FNA. Các binh sĩ Syria tuần tra tại thị trấn al-Sukhnah. Ảnh: FNA. Lá cờ Syria tung bay tại thị trấn al-Sukhnah. Ảnh: FNA. “Việc giải phóng al-Sukhnah khỏi phiến quân IS tạo điều kiện cho lực lượng chính phủ Damascus phá vỡ vòng vây của nhóm khủng bố ở thành phố Deir ez-Zor”, nguồn tin nhận định. Ảnh: FNA.

Hãng Fars (Iran) đưa tin, quân đội Syria đã mở chiến dịch quân sự mới xung quanh thị trấn chiến lược al-Sukhnah ở Đông Homs, sau khi giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn thị trấn này hồi đầu tháng 8/2017. Ảnh: FNA. Hai binh sĩ cầm lá cờ Syria tại một địa điểm ở thị trấn al-Sukhnah sau giải phóng. Ảnh: FNA. Cảnh tan hoang tại thị trấn al-Sukhnah. Ảnh: FNA. Chiếc xe tải di chuyển trên một con đường ở al-Sukhnah. Ảnh: FNA. Được biết, binh sĩ Syria đã giao tranh với nhóm khủng bố IS ở khu vực phía đông và tây thị trấn al-Sukhnah hôm 13/8 và thiết lập an ninh trong thị trấn cũng như khu vực gần đó. Ảnh: FNA. Trong khi đó, các đơn vị pháo binh, tên lửa và không quân Syria tấn công dồn dập căn cứ của khủng bố IS ở sa mạc gần al-Sukhnah. Ảnh: FNA. Trước đó, quân đội Syria đã giải phóng hoàn toàn thị trấn al-Sukhnah khỏi ách chiếm đóng của nhóm IS hồi đầu tháng 8/2017. Ảnh: FNA. Lực lượng Syria đã thiết lập an ninh tại khu vực này. Ảnh: FNA. Tòa nhà đổ nát tại thị trấn al-Sukhnah. Ảnh: FNA. Được biết, al-Sukhnah vốn là một trong những căn cứ cuối cùng của IS ở tỉnh Homs. Ảnh: FNA. Một binh sĩ Syria giơ tay biểu tượng chiến thắng tại thị trấn al-Sukhnah. Ảnh: FNA. Các binh sĩ Syria tuần tra tại thị trấn al-Sukhnah. Ảnh: FNA. Lá cờ Syria tung bay tại thị trấn al-Sukhnah. Ảnh: FNA. “Việc giải phóng al-Sukhnah khỏi phiến quân IS tạo điều kiện cho lực lượng chính phủ Damascus phá vỡ vòng vây của nhóm khủng bố ở thành phố Deir ez-Zor”, nguồn tin nhận định. Ảnh: FNA.