Đột nhập thành phố chiến lược Tal Afar sau giải phóng

Sputnik dẫn lời Trung tướng Abdul Amir Rashid Yaralla ngày 27/8 thông báo, quân đội Iraq đã giải phóng hoàn toàn thành phố chiến lược Tal Afar khỏi ách chiếm đóng của phiến quân IS. Ảnh: FNA. “Lực lượng Iraq đã tái chiếm toàn bộ các khu vực của thành phố Tal Afar”, Tướng Yaralla, chỉ huy chiến dịch giải phóng Tal Afar, tuyên bố. Ảnh: FNA. Theo vị quan chức quân đội Iraq, các lực lượng Iraq đã giành lại quận Askari, nhiều khu vực phía bắc và ngôi làng Rahma gần thành phố Tal Afar, hôm 27/8. Ảnh: FNA. Trước đó, ngày 26/8, Tướng Najim Jubouri cho biết, các lực lượng Iraq gần như giải phóng toàn bộ thành phố Tal Afar, ngoại trừ huyện Askari. Ảnh: FNA. Binh sĩ Iraq đi bộ giữa khói bụi mù mịt trong thành phố Tal Afar. Ảnh: FNA. Các xe quân sự của quân đội Iraq tham gia chiến dịch giải phóng Tal Afar. Ảnh: FNA. Sau đó, lực lượng Iraq tiếp tục tiến về khu Aayaziyah, cách Tal Afar khoảng 11 km, hiện vẫn nằm dưới sự kiểm soát của tổ chức khủng bố IS. Ảnh: FNA. Ngày 19/8, Thủ tướng Iraq Haider Abadi thông báo chính thức mở chiến dịch giải phóng Tal Afar khỏi ách chiếm đóng của phiến quân IS. Ảnh: FNA. Được biết, Tal Afar, cách thành phố Mosul khoảng 70 km về phía Tây, là thành trì lớn cuối cùng của phiến quân IS gần biên giới Iraq-Syria. Ảnh: FNA. Kể từ khi phát động chiến dịch cách đây một tuần, các lực lượng Iraq liên tiếp giành thắng lợi trước nhóm khủng bố. Ảnh: FNA. Mehr News dẫn lời người phát ngôn của quân đội Iraq ngày 24/8 cho biết, các lực lượng Iraq đã tiêu diệt hơn 300 tay súng IS và giành lại quyền kiểm hàng chục quận ở thành phố chiến lược Tal Afar. Ảnh: FNA. “Tổng cộng 302 chiến binh IS bị tiêu diệt, 31 quận của thành phố Tal Afar đã được giải phóng”, người phát ngôn Yahya Rasul cho biết trong cuộc họp báo chung với Đại tá Mỹ Ryan Dillon hôm 24/8. Ảnh: FNA. Khói lửa bốc lên ngùn ngụt trong cuộc giao tranh giữa quân đội Iraq, Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) với phiến quân IS tại thành phố Tal Afar. Ảnh: Reuters.

