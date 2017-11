Đột nhập loạt khu vực mới giải phóng ở Raqqa-Deir Ezzor

Hãng Fars (Iran) đăng tải loạt ảnh chụp bên trong một số khu vực mới được giải phóng khỏi ách chiếm đóng của tổ chức khủng bố IS ở vùng ngoại ô phía tây Deir Ezzor và Raqqa cho tới vùng al-Sibka. Ảnh: FNA. Lá cờ Syria tung bay trên một tòa nhà. Ảnh: FNA. Được biết, quân đội Syria tiếp tục giành lại quyền kiểm soát thêm nhiều khu vực ở Deir Ezzor. Ảnh: FNA. Một chiếc xe hư hại bị bỏ lại ven đường tại khu vực mới giải phóng ở Syria. Ảnh: FNA. Ngày 28/10, lực lượng chính phủ Damascus đã giành lại quyền kiểm soát các quận Ummal và al-Arfi cùng sân vận động gần quận Old Airport ở thành phố Deir Ezzor từ tay IS. Ảnh: FNA. Ngày 25/10, quân đội Syria và Lực lượng Quốc phòng (NDF) đã giải phóng khu công nghiệp và phần lớn quận Khassarat của thành phố Deir Ezzor. Ảnh: FNA. Bé trai Syria mỉm cười trước ống kính. Ảnh: FNA. Lực lượng chính phủ Damascus cũng giành được những thắng lợi ở vùng ngoại ô phía tây Raqqa. Ảnh: FNA. Một tòa nhà cao tầng gần như bị sụp đổ hoàn toàn sau các cuộc giao tranh. Ảnh: FNA. Người dân Syria dần dần trở lại công việc thường ngày tại vùng đất mới sạch bóng phiến quân IS. Ảnh: FNA.

