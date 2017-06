Đảng của ông Macron thắng áp đảo bầu cử Hạ viện Pháp

(Kiến Thức) - Với 94% số phiếu đã được kiểm, đảng của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thắng áp đảo trong vòng một bầu cử Hạ viện Pháp.

The Star đưa tin, với 94% số phiếu đã được kiểm, Đảng Nền Cộng hòa Tiến bước (LREM) của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và các đồng minh của đảng này đã giành chiến thắng sau vòng một cuộc bầu cử Hạ viện Pháp, giành được trên 32% tổng số phiếu bầu. Đảng của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã giành thắng lợi trong vòng 1 cuộc bầu cử Hạ viện ngày 11/6. Ảnh: Reuters. Trong khi đó, theo hãng tin Reuters, Đảng Những người cộng hòa cùng đồng minh của đảng này chỉ giành được 18,9% số phiếu ủng hộ, Đảng Mặt trận Quốc gia giành được 13,8% và tỷ lệ ủng hộ dành cho Đảng Xã hội là 7,54%. Với số phiếu áp đảo giành được ở vòng một bầu cử Hạ viện Pháp, đảng LREM cùng liên minh được dự đoán có thể giành được tới 445 ghế trong tổng số 577 ghế Hạ viện ở vòng 2 cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 18/6 tới. “Nước Pháp đã trở lại. Chủ Nhật sắp tới (18/6), Quốc hội sẽ thể hiện bộ mặt mới của nước cộng hòa chúng ta”, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe phát biểu trên truyền hình. Có thể nói, thắng lợi này sẽ củng cố quyền lực cho Tổng thống Emmanuel Macron , giúp ông thực hiện các cam kết trong chiến dịch tranh cử cũng như thuận lợi trong việc triển khai chính sách cải cách xã hội, giải quyết các vấn đề ưu tiên như chống thất nghiệp, cải cách hệ thống bảo hiểm xã hội, an ninh,...

An An (Theo The Star/Reuters)

Sự kiện: Tin Tức Thế Giới