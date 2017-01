Đặc nhiệm Mỹ đột kích diệt phiến quân IS ở Syria

(Kiến Thức) - Binh sĩ đặc nhiệm Mỹ đã tiêu diệt hàng chục tay súng phiến quân IS trong cuộc đột kích vào căn cứ của nhóm khủng bố ở tỉnh Deir ez-Zor, Syria.

Cơ quan Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) đưa tin ngày 10/1, lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã mở cuộc tấn công nhằm vào căn cứ của phiến quân IS ở làng al-Kubar, tỉnh Deir ez-Zor, miền đông Syria, qua đó tiêu diệt ít nhất 25 chiến binh khủng bố.

Binh sĩ Mỹ ở Syria. Ảnh: Al Jazeera.

Một quan chức liên quân Mỹ cũng xác nhận với Al Jazeera về cuộc "đột kích" ở làng al-Kubar diễn ra vào ngày 8/1, song con số thương vong không được tiết lộ.

Theo Deirezzor 24, c ác binh sĩ đặc nhiệm Mỹ đi trên 4 trực thăng, với sự yểm trợ của hai chiến đấu cơ, đã ập xuống căn cứ của nhóm IS. Cuộc giao tranh kéo dài 90 phút.

Trước đó, hồi tháng 5/2015, binh sĩ Mỹ đã tiêu diệt Abu Sayyaf, một thủ lĩnh của nhóm IS, cùng 6 chiến binh khủng bố khác trong cuộc tấn công tại tỉnh Deir ez-Zor.