Đặc nhiệm Iraq tiến sát bờ đông sông Tigris ở Mosul

Reuters đưa tin, kể từ khi mở chiến dịch giải phóng thành phố Mosul hồi tháng 10/2016, các lực lượng đặc nhiệm Iraq lần đầu tiên đã tiến vào bờ đông của sông Tigris. Ảnh: Binh sĩ Iraq mang vũ khí tại một bệnh viện bị tàn phá trong các cuộc giao tranh giữa lực lượng Iraq và phiến quân IS ở quận Wahda, Đông Mosul, ngày 8/1. Nguồn tin cho biết, việc các lực lượng chống khủng bố Iraq (CTS) tiến vào bờ đông sông Tigris cho thấy tiến độ giải phóng Mosul đã được đẩy nhanh. Một lính bắn tỉa Iraq ngắm bắn căn cứ của tổ chức khủng bố IS ở quận Wahda ngày 8/1. Các thành viên lực lượng Iraq cầm lá cờ của phiến quân IS vừa bị hạ xuống trên đường phố Mosul ngày 8/1. Xe quân sự của lực lượng an ninh Iraq tham gia chiến dịch giải phóng Mosul khỏi IS ở khu al-Zuhoor ngày 8/1. Một chiếc xe quân sự của lực lượng Iraq ở khu al-Zuhoor. Binh sĩ Iraq đi qua một bệnh viện bị hư hại trong các cuộc giao tranh giữa lực lượng Iraq và phiến quân IS ở quận Wahda ngày 8/1. Các thành viên của lực lượng phản ứng nhanh Iraq tập trung tại một địa điểm ở Wahda hôm 8/1. Lá cờ Iraq tung bay trên tòa nhà bệnh viện bị hư hại ở Wahda. Lực lượng phản ứng nhanh Iraq trên chiến trường Đông Mosul ngày 8/1. (Nguồn ảnh: Reuters)

