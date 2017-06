Công bố hình ảnh Không quân Nga ném bom Bộ chỉ huy IS

(Kiến Thức) - Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố hình ảnh cuộc vụ ném bom Bộ chỉ huy IS ở phía nam Raqqa, với khả năng lớn tiêu diệt thủ lĩnh tối cao al-Baghdadi.

Các hình ảnh được công bố cho thấy dấu vết vụ ném bom Bộ chỉ huy IS, vào vị trí cuộc họp của các thủ lĩnh phiến quân.

Hình ảnh cuộc không kích của nhằm vào Bộ chỉ huy IS , với khả năng lớn tiêu diệt thủ lĩnh tối cao al-Baghdadi. Ảnh: Sputnik

Ảnh thứ nhất (đề ngày 13/5) được thực hiện từ vệ tinh hoặc máy bay trinh sát có đánh dấu tòa nhà như trạm chỉ huy của ISIL. Bức ảnh thứ hai chụp cùng vị trí, nhưng là đống đổ nát của tòa nhà. Dòng chữ trên ảnh xác nhận cơ sở đã bị phá hủy.

Ngày 16/5, Bộ Quốc phòng LB Nga cho biết hôm 28/5 các máy bay Su-34 và Su-35 đã tấn công bộ chỉ huy của phiến quân ở ngoại vi Raqqa, nơi những kẻ khủng bố tổ chức một cuộc họp để tìm lối thoát theo "hành lang phía Nam".

Hồi cuối tháng Năm, Bộ Quốc phòng Nga nhận được thông tin về cuộc họp của các thủ lĩnh IS ở ngoại ô phía nam Raqqa. Đòn tấn công được thực hiện vào đêm 28/5, từ 00h35 đến 00h45 theo giờ Moscow, sau khi mọi dữ liệu về vị trí và thời gian của cuộc họp được xác nhận thông qua ảnh chụp từ máy bay trinh sát không người lái.

Theo thông tin của Bộ Quốc phòng đang được xác minh, thủ lĩnh IS Ibrahim Abu-Bakr al-Baghdadi bị tiêu diệt cùng loạt chỉ huy cấp cao của nhóm khủng bố.

Theo dữ liệu của Bộ Quốc phòng, trong số những tên khủng bố bị tiêu diệt có "Tiểu vương" Raqqa Abu al-Hajji al-Misri, Ibrahim Al-Nayef al-Haj kiểm soát khu vực từ Raqqa đến Essaouira Suhne và "chủ soái an ninh" của IS là Sulaiman Al-Shauah.

Al-Baghdadi với tên thật là Ibrahim Awad Ibrahim al-Badri xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng vào tháng 5/2014. Ảnh: AP

Al-Baghdadi với tên thật là Ibrahim Awad Ibrahim al-Badri xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng vào tháng 5/2014, khi từ nhà thờ Hồi giáo do bọn IS chiếm ở thành phố Mosul đối tượng này đứng ra tuyên bố sự hình thành của "Vương quốc Hồi giáo" ở Trung Đông. Kể từ đó, các phương tiện truyền thông nhiều lần loan tin thủ lĩnh IS bị diệt, nhưng không được xác nhận.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tuyên bố hiện chưa có xác nhận 100% cho thông tin tiêu diệt thủ lĩnh "Nhà nước Hồi giáo" Ibrahim Abu Bakr al-Baghdadi.

Ông Lavrov nói tại cuộc họp báo ngày 16/6 ở Moscow: "Đương nhiên tôi đã nghe về thông báo này. Hiện thời tôi chưa có xác nhận 100% khẳng định thông tin tiêu diệt Abu Bakr al-Baghdadi".