Chùm ảnh vợ con Tổng thống Trump chuyển đến Nhà Trắng

The Sun đưa tin ngày 12/6, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania cùng con trai, Barron, cuối cùng đã chuyển đến Nhà Trắng vào dịp sinh nhật lần thứ 71 của Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters. Tổng thống Trump cùng phu nhân, Melania, và cậu con trai 11 tuổi bước xuống chiếc Không lực Một tại căn cứ không quân Andrews. Ảnh: Reuters. Tại căn cứ Andrews, chiếc chuyên cơ Marine One chở vợ chồng Tổng thống Trump và con trai, Barron, tới bãi cỏ phía nam của Nhà Trắng. Ảnh: Reuters. Tổng thống Trump và vợ con vừa bước xuống chuyên cơ Marine One tại bãi cỏ phía nam của Nhà Trắng. Ảnh: AP. Vợ chồng Tổng thống Mỹ Donald Trump nắm chặt tay nhau sau khi xuống máy bay và đi cùng con trai Barron vào Nhà Trắng. Ảnh: EPA. Tổng thống Trump vẫy tay chào khi nắm tay phu nhân Melania đi vào Nhà Trắng. Ảnh: AP. Barron Trump mặc chiếc áo phông có in dòng chữ “The Expert” trong ngày chuyển đến Nhà Trắng. Ảnh: Getty Images. Cậu út nhà Tổng thống Trump dường như không cảm thấy phiền toái khi chuyển nhà. Ảnh: Getty Images. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania đã đăng tải hình ảnh nhìn từ một khung cửa sổ của Nhà Trắng hôm 11/6. “Mong chờ những kỷ niệm chúng ta sẽ có trong căn nhà mới”, bà Melania viết. Ảnh: Twitter. Được biết, cha mẹ của bà Melania, Viktor và Amalija Knavs (ảnh), cũng xuất hiện cùng gia đình Tổng thống Trump hôm 11/6. Ảnh: Getty Images.

