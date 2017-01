Chùm ảnh những dự định tiếp theo của gia đình Tổng thống Obama

Theo các phương tiện truyền thông, trước mắt, Tổng thống Obama sẽ chủ trì bữa tiệc cuối cùng ở Nhà Trắng vào thứ 6 (6/1), hai tuần trước khi ông chính thức kết thúc nhiệm kỳ thứ hai. Sau bữa tiệc, ông Obama sẽ có bài phát biểu cuối cùng trên cương vị tổng thống nước Mỹ tại Chicago vào ngày 10/1. Cùng với đó, Đệ nhất phu nhân Michelle cũng chuẩn bị một bài phát biểu chia tay trước khi ông Donald Trump nhậm chức vào hôm 20/1 tới. Ảnh Daily Mail Hình ảnh vợ chồng tân Tổng thống Barack Obama khiêu vũ trong lễ nhậm chức năm 2009 (trái) và trong lúc đón Thủ tướng Italy năm 2016 (phải). Ảnh Daily Mail Ca sĩ khiếm thị huyền thoại Stevie Wonder... ... cùng "nữ hoàng truyền thông Mỹ" Oprah Winfrey và ca sĩ Beyoncé sẽ tham gia biểu diễn trong bữa tiệc cuối cùng do Tổng thống sắp mãn nhiệm Barack Obama chủ trì ở Nhà Trắng vào ngày 6/1. Ảnh Daily Mail Cả gia đình Tổng thống Obama hồi năm 2012. Ảnh Daily Mail Tổng thống Obama sẽ có bài phát biểu cuối cùng trên cương vị tổng thống Mỹ ở Chicago và Đệ nhất phu nhân Michell sẽ góp mặt trong buổi lễ School Counselor of the Year. Đây là hai hoạt động chính của ông Obama trong những ngày còn lại của nhiệm kỳ. Ảnh Daily Mail Hồi năm 2012, ông Obama đã tổ chức buổi lễ ăn mừng chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống nhiệm kỳ thứ hai ở trung tâm McCormick Place, thành phố Chicago. Và sắp tới, ông sẽ có bài phát biểu cuối cùng trên cương vị ông chủ Nhà Trắng cũng tại thành phố này. Ảnh Daily Mail

