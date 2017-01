Chùm ảnh hoạt động của Tổng thống đắc cử Donald Trump

Sau ngày bầu cử quan trọng, Tổng thống đắc cử Donald Trump tổ chức buổi ăn mừng tại khách sạn New York Hilton Midtown ở Manhattan, New York ngày 9/11/2016. Ảnh Reuters Sau đó 1 ngày (tức 10/11/2016), vợ chồng ông Donald Trump tới Nhà Trắng và cả Đồi Capitol. Ảnh Reuters Một trong những công việc quan trọng tiếp theo là việc ông Donald Trump tuyển chọn các nhân vật chủ chốt trong nội các sắp tới. Ảnh: Tổng thống đắc cử Donald Trump và Phó Tổng thống đắc cử Mike Pence rời nhà thờ Lamington Presbyterian sau khi kết thúc buổi cầu nguyện vào ngày Chủ nhật hàng tuần. Ảnh Reuters Ông Trump vẫy chào mọi người tại sảnh báo New York Times sau khi kết thúc cuộc gặp mặt ngắn ngủi tại đây. Ảnh Reuters Ông cùng vợ Melaina và con trai út Barron lên máy bay tới West Palm Beach, Florida trong dịp Lễ Tạ ơn. Ảnh Reuters Ông Trump trò chuyện với báo giới khi tới thăm nhà máy Carrier, Indianapolis, bang Indiana ngày 1/12/2016. Ảnh Reuters Ông Trump đứng trên sân khấu ở Hội trường U.S. Bank Arena, Cincinnati, Ohio ngày 1/12/2016 trong chuyến đi cám ơn các cử tri ủng hộ ông trong cuộc bầu cử. Ảnh Reuters Ông Trump trả lời báo giới sau khi gặp thân nhân các nạn nhân trong vụ tấn công ngày 28/11/2016 ở Đại học bang Ohio. Ảnh Reuters Ông vẫy tay chào đám đông trong lúc theo dõi trận đấu thương niên Army-Navy tại sân vận động M&T Bank ở Baltimore ngày 10/12/2016. Ảnh Reuters Tổng thống sắp nhậm chức Donald Trump tại điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến đi cảm ơn cử tri. Ảnh Reuters Tổng thống đắc cử Donald Trump và vợ tới buổi tiệc đón năm mới tổ chức ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-lago Club tối 31/12/2016. Ảnh Reuters Tới ngày 9/1/2017, ông Trump có cuộc gặp với Chủ tịch Tập đoàn Alibaba Jack Ma tại Tháp Trump. Ảnh Reuters Ngày 11/1/2016, ông tổ chức cuộc họp báo đầu tiên sau khi chiến thắng trong cuộc bầu cử. Ảnh Reuters

Sau ngày bầu cử quan trọng, Tổng thống đắc cử Donald Trump tổ chức buổi ăn mừng tại khách sạn New York Hilton Midtown ở Manhattan, New York ngày 9/11/2016. Ảnh Reuters Sau đó 1 ngày (tức 10/11/2016), vợ chồng ông Donald Trump tới Nhà Trắng và cả Đồi Capitol. Ảnh Reuters Một trong những công việc quan trọng tiếp theo là việc ông Donald Trump tuyển chọn các nhân vật chủ chốt trong nội các sắp tới. Ảnh: Tổng thống đắc cử Donald Trump và Phó Tổng thống đắc cử Mike Pence rời nhà thờ Lamington Presbyterian sau khi kết thúc buổi cầu nguyện vào ngày Chủ nhật hàng tuần. Ảnh Reuters Ông Trump vẫy chào mọi người tại sảnh báo New York Times sau khi kết thúc cuộc gặp mặt ngắn ngủi tại đây. Ảnh Reuters Ông cùng vợ Melaina và con trai út Barron lên máy bay tới West Palm Beach, Florida trong dịp Lễ Tạ ơn. Ảnh Reuters Ông Trump trò chuyện với báo giới khi tới thăm nhà máy Carrier, Indianapolis, bang Indiana ngày 1/12/2016. Ảnh Reuters Ông Trump đứng trên sân khấu ở Hội trường U.S. Bank Arena, Cincinnati, Ohio ngày 1/12/2016 trong chuyến đi cám ơn các cử tri ủng hộ ông trong cuộc bầu cử. Ảnh Reuters Ông Trump trả lời báo giới sau khi gặp thân nhân các nạn nhân trong vụ tấn công ngày 28/11/2016 ở Đại học bang Ohio. Ảnh Reuters Ông vẫy tay chào đám đông trong lúc theo dõi trận đấu thương niên Army-Navy tại sân vận động M&T Bank ở Baltimore ngày 10/12/2016. Ảnh Reuters Tổng thống sắp nhậm chức Donald Trump tại điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến đi cảm ơn cử tri. Ảnh Reuters Tổng thống đắc cử Donald Trump và vợ tới buổi tiệc đón năm mới tổ chức ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-lago Club tối 31/12/2016. Ảnh Reuters Tới ngày 9/1/2017, ông Trump có cuộc gặp với Chủ tịch Tập đoàn Alibaba Jack Ma tại Tháp Trump. Ảnh Reuters Ngày 11/1/2016, ông tổ chức cuộc họp báo đầu tiên sau khi chiến thắng trong cuộc bầu cử. Ảnh Reuters