Chùm ảnh đụng độ dữ dội ở thủ đô Caracas

Một hình ảnh về đụng độ dữ dội ở thủ đô Caracas giữa người biểu tình và cảnh sát chống bạo động Venezuela ngày 8/4. Ảnh: The Atlantic. Các cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bùng phát dữ dội trong thời gian gần đây. Ảnh: The Atlantic. Một người biểu tình ném lựu đạn hơi cay về phía cảnh sát chống bạo động ở thủ đô Caracas ngày 10/4/2017. Ảnh: The Atlantic. Cảnh sát chống bạo động được triển khai để giải tán đám đông người biểu tình ở thủ đô Caracas ngày 10/4. Ảnh: The Atlantic. Người biểu tình đụng độ với Lực lượng cảnh sát quốc gia Venezuela ở Caracas ngày 8/4. Ảnh: The Atlantic. Người đàn ông đeo mặt nạ phòng độc tự chế trong cuộc biểu tình phản đối chính phủ của Tổng thống Maduro ngày 10/4. Ảnh: The Atlantic. Các nhà hoạt động đối lập Venezuela đụng độ với cảnh sát ngày 6/4. Ảnh: The Atlantic. Cảnh sát quốc gia Venezuela trấn áp người biểu tình ở Caracas ngày 6/4. Ảnh: The Atlantic. Biển người tham gia cuộc biểu tình ở thủ đô Caracas ngày 8/4/2017. Ảnh: The Atlantic. Cảnh sát quốc gia Venezuela phóng lựu đạn hơi cay về phía người biểu tình ngày 10/4. Ảnh: The Atlantic. Hình ảnh trong cuộc đụng độ giữa các nhà hoạt động Venezuela với cảnh sát ở thủ đô Caracas ngày 6/4. Ảnh: The Atlantic. Cảnh sát chống bạo động Venezuela bị người biểu tình tấn công bằng bom xăng ở Caracas ngày 8/4. Ảnh: The Atlantic. Cảnh hỗn loạn trong cuộc ẩu đả ở Caracas ngày 8/4. Ảnh: The Atlantic. Một người biểu tình bị cảnh sát bắt giữ ở Caracas ngày 10/4. Ảnh: The Atlantic. Một ki ốt bị đốt cháy trong cuộc biểu tình phản đối chính quyền của Tổng thống Maduro ngày 10/4. Ảnh: The Atlantic.

Một hình ảnh về đụng độ dữ dội ở thủ đô Caracas giữa người biểu tình và cảnh sát chống bạo động Venezuela ngày 8/4. Ảnh: The Atlantic. Các cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bùng phát dữ dội trong thời gian gần đây. Ảnh: The Atlantic. Một người biểu tình ném lựu đạn hơi cay về phía cảnh sát chống bạo động ở thủ đô Caracas ngày 10/4/2017. Ảnh: The Atlantic. Cảnh sát chống bạo động được triển khai để giải tán đám đông người biểu tình ở thủ đô Caracas ngày 10/4. Ảnh: The Atlantic. Người biểu tình đụng độ với Lực lượng cảnh sát quốc gia Venezuela ở Caracas ngày 8/4. Ảnh: The Atlantic. Người đàn ông đeo mặt nạ phòng độc tự chế trong cuộc biểu tình phản đối chính phủ của Tổng thống Maduro ngày 10/4. Ảnh: The Atlantic. Các nhà hoạt động đối lập Venezuela đụng độ với cảnh sát ngày 6/4. Ảnh: The Atlantic. Cảnh sát quốc gia Venezuela trấn áp người biểu tình ở Caracas ngày 6/4. Ảnh: The Atlantic. Biển người tham gia cuộc biểu tình ở thủ đô Caracas ngày 8/4/2017. Ảnh: The Atlantic. Cảnh sát quốc gia Venezuela phóng lựu đạn hơi cay về phía người biểu tình ngày 10/4. Ảnh: The Atlantic. Hình ảnh trong cuộc đụng độ giữa các nhà hoạt động Venezuela với cảnh sát ở thủ đô Caracas ngày 6/4. Ảnh: The Atlantic. Cảnh sát chống bạo động Venezuela bị người biểu tình tấn công bằng bom xăng ở Caracas ngày 8/4. Ảnh: The Atlantic. Cảnh hỗn loạn trong cuộc ẩu đả ở Caracas ngày 8/4. Ảnh: The Atlantic. Một người biểu tình bị cảnh sát bắt giữ ở Caracas ngày 10/4. Ảnh: The Atlantic. Một ki ốt bị đốt cháy trong cuộc biểu tình phản đối chính quyền của Tổng thống Maduro ngày 10/4. Ảnh: The Atlantic.