Chùm ảnh đánh IS ngay giữa lòng thành cổ Mosul

Một thành viên lực lượng cảnh sát liên bang Iraq vác súng máy đang đi trên một con hẻm ở Mosul trong lúc nghỉ đánh nhau với phiến quân IS. Ảnh Reuters Hai thành viên cảnh sát Iraq đứng bên ngoài một tòa nhà đổ nát trên con phố do họ kiểm soát ở Mosul. Hiện nay, lực lượng này đang ráo riết truy bắt những phần tử thuộc nhóm khủng bố IS ở Thành cổ (Old City) ở Mosul. Tuy nhiên, họ gặp thách thức lớn khi phải tới tuần tra ở các con hẻm sâu như mê cung và thường bị các tay súng bắn tỉa phục kích ở đó. Ảnh Reuters Các quả đạn của súng chống tăng trong một ngôi nhà ở Mosul mà lực lượng chính phủ Iraq sử dụng. Ảnh Reuters Các thành viên Iraq nhìn về các vị trí của nhóm IS qua một hàng rào che chắn ở Mosul. Ảnh Reuters Bé gái cười trong một con hẻm gần các vị trí chiến đấu của lực lượng chính phủ với nhóm IS ở Mosul. Ảnh Reuters Một mô hình trực thăng bên cửa sổ. Ảnh Reuté Ông lão ngồi trên xe lăn bên ngoài ngôi nhà ở khu vực đang diễn ra giao tranh giữa quân chính phủ và IS. Ảnh Reuters Một cảnh sát Iraq ngồi trên lan can cửa sổ trong lúc nghỉ đánh nhau với IS. Ảnh Reuters Khói bốc lên từ một ngôi nhà trong lúc đang xảy ra giao tranh ở Mosul. Ảnh Reuters Cửa kính của một chiếc xe của lực lượng cảnh sát Iraq bị thủng lỗ chỗ do trúng đạn. Ảnh Reuters Ba thành viên Iraq kéo xe cút kít đang chở đạn dược trên đường phố ở Mosul. Ảnh Reuters Xe tuần tra của Iraq trên một con phố đổ nát. Ảnh Reuters Những vật dụng hàng ngày của một gia đình ở vị trí thường xảy ra các cuộc giao tranh. Ảnh Reuters

