Chùm ảnh chiến dịch quét sạch IS ở Đông Mosul

Hãng Fars (Iran) đưa tin, các lực lượng Iraq tiếp tục chiến dịch quét sạch IS ở Đông Mosul. Quân đội Iraq đã giành lại quyền kiểm soát bệnh viện Al-Salam ở khu al-Wihdah từ tay phiến quân IS trong chiến dịch giải phóng Mosul Đồng thời, Các lực lượng Iraq cũng tịch thu một lượng lớn vũ khí của phiến quân IS trong khu vực. Press TV dẫn nguồn tin cho biết, quân đội Iraq đã giải phóng 80% lãnh thổ Đông Mosul khỏi ách chiếm đóng của phiến quân IS. “Tôi nghĩ rằng chúng ta đã giành lại 80 đến 85% lãnh thổ ở mạn phía đông thành phố Mosul”, Sabah al-Noman, người phát ngôn của lực lượng chống khủng bố Iraq (CTS), ngày 11/1 cho hay. Tòa nhà đổ nát ở thành phố Mosul. Trong những ngày qua, quân đội Iraq cũng giải phóng nhiều quận và tiến sát sông Tigris, con sông chia đôi thành phố Mosul. Quan chức quân sự giấu tên xác nhận rằng, giao tranh đã nổ ra giữa lực lượng Iraq và nhóm khủng bố IS ở các khu vực gần sông Tigris. Các cuộc giao tranh cũng đã nổ ra ở khu Hadba. Có thể nói, chiến thắng ở Mosul sẽ là đòn giáng mạnh vào Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. (Nguồn ảnh: Fars News Agency)

