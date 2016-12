Chùm ảnh ấn tượng về Trung Quốc năm 2016

Người phụ nữ và bé gái ngồi trong ô tô trong lúc pháo hoa được bắn mừng năm mới ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 7/2/2016. Hãng tin Reuters bình chọn đây là một trong những Bức ảnh của năm 2016. Người đàn ông này đã bị ngã xuống từ một cây cầu trong lúc chờ xem thủy triều bên bờ sông Tiền Đường, tỉnh Hàng Châu, Chiết Giang, ngày 25/7/2016. Tượng đài cố Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông đang trong quá trình xây dựng gần một cánh đồng ngô ở Thông Hứa, tỉnh Hà Nam, ngày 4/1/2016. Người dân đi bộ trên một con phố ở Hong Kong, Trung Quốc. Một chú khỉ trong buổi luyện tập xiếc tại trang trại khỉ ở làng Baowan, huyện Tân Dã, tỉnh Hà Nam, ngày 2/2/2016. Người đàn ông này đã bị kẹt đầu trong máy giặt ở Phúc Châu, Trung Quốc, khi đang cố sửa chiếc máy ngày 29/5/2016. Được biết, lực lượng cứu hộ đã phải cưa máy giặt để cứu người. Một góc hồ nước muối cổ đại ở Vận Thành, tỉnh Sơn Tây, chuyển sang màu hồng do sự phát triển của một loại tảo sắc đỏ. Bức ảnh được chụp ngày 25/9/2016. Tạp chí Time bình chọn bức ảnh này vào Top 100 bức ảnh của năm 2016. Cảnh sát vũ trang Trung Quốc tham gia vào một buổi diễn tập ở Baise, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, ngày 18/9/2016. Đây là một trong những bức ảnh ấn tượng được ghi lại ở đất nước Trung Quốc trong năm 2016. Một cô gái đang chơi Pokemon Go ở Hong Kong, Trung Quốc, ngày 25/7/2016. Du khách đi bộ trên lối đi bằng kính được xây dựng trên núi cao Thiên Môn Sơn ở Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam, ngày 1/8/2016. Thầy giáo lau nước mắt và an ủi một bé gái trong giờ học thể dục tại một ngôi trường thể thao ở thành phố Thượng Hải ngày 4/5/2016. (Nguồn ảnh: China Daily)

