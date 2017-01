Chiến trường Mosul qua loạt ảnh mới của Reuters

Binh sỹ Iraq cầm cờ phiến quân IS vừa mới tháo khỏi nóc một tòa nhà trong một cuộc giao tranh ở khu dân cư Al-Shuqaq, chiến trường Mosul, Iraq. Ảnh Reuters Lực lượng Iraq bắn súng cối về phía vị trí IS ở quận Wahda ở chiến địa Mosul. Ảnh Reuters Một lính bắn tỉa Iraq đang ẩn nấp trong một bệnh viện bị tàn phá bởi các cuộc giao tranh giữa Iraq và IS ở quận Wahda, đông chiến trường ác liệt Mosul. Ảnh Reuters Hai thành viên Iraq khảo sát một bệnh viện ở quận Wahda trong cuộc giao chiến với phiến quân IS. Ảnh Reuters Lính Iraq vào xem một ngôi nhà bị phá hoại nghiêm trọng ở khu dân cư Al-Shuqaq, bắc Mosul. Ảnh Reuters Xe quân sự của quân đội Iraq thẳng tiến trên đường phố ở phía bắc Mosul. Ảnh Reuters Lính bắn tỉa phía Iraq ngắm bắn mục tiêu ở Mosul. Ảnh Reuters Thành viên lực lượng phản ứng nhanh Iraq tập hợp tại một địa điểm ở quận Wahda. Ảnh Reuters Hình ảnh trong một trận giao tranh giữa hai bên ở Mosul. Ảnh Reuters Những người dân chạy sơ tán ở khu dân cư al-Zuhoor. Ảnh Reuters Người lính Iraq cầm lá cờ đen IS vừa bị tháo xuống. Ảnh Reuters Lá cờ Iraq tung bay trên nóc một bệnh viện đổ nát ở quận Wahda, đông Mosul. Ảnh Reuters

