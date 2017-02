Chiến sự nóng ở đông Ukraine qua ảnh

Kể từ giữa tháng 12/2016, chiến sự nóng ở đông Ukraine đã bùng phát với các cuộc giao tranh dữ dội của quân chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai thân Nga. Ảnh: Xe tăng hiện diện ở thị trấn Avdiyivka do lực lượng chính phủ Ukraine kiểm soát. Ảnh Reuters Do cắt điện nước nên nhiều người dân tập trung tại một trung tâm khẩn cấp ở thị trấn Avdiyivka, Ukraine. Ảnh Reuters Người phụ nữ đứng trong ngôi nhà bị phá hủy trong các cuộc đụng độ giữa quân đội Ukraine và lực lượng đòi ly khai. Cơ quan An ninh và Hợp tác châu Âu cho biết, họ không thể ghi nhận được có bao nhiêu vụ nổ ở gần thị trấn Avdiyivka vào hôm 29/1 và hơn 4.000 vụ nổ hôm 30/1. Ảnh Reuters Xe quân sự được trông thấy gần thị trấn Avdiyivka. Ảnh Reuters Người dân ở Avdiyivka đứng xếp hàng nhận đồ ăn cứu trợ sau các vụ bắn phá. Ảnh Reuters Người đàn ông đang xem xét một ngôi nhà bị phá hủy sau khi trúng đạn ở thị trấn Makeyevka thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng ở miền đông Ukraine. Ảnh Reuters Mọi người sưởi ấm tại điểm tập trung ở Avdiyivka. Ảnh Reuters Các thợ mỏ được cứu khỏi mỏ sau các cuộc bắn phá ở thành phố Donetsk. Ảnh Reuters Cảnh người dân tập trung ăn uống tại trung tâm khẩn cấp ở Avdiyivka. Ảnh Reuters Mọi người xếp hàng nhận cá biển. Ảnh Reuters Xe của Cơ quan An ninh và Hợp tác ở châu Âu (OSCE) và xe tăng hiện diện ở thị trấn công nghiệp Avdiyivka. Ảnh Reuters Người dân tập trung tại một điểm cứu trợ sau các cuộc bắn phá bùng phát trở lại ở đông Ukraine. Ảnh Reuters Tòa nhà tập thể ở thị trấn Avdiyivka bị tàn phá. Ảnh Reuters Một thành viên thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng đang dìu một người thợ mỏ mới được cứu ra ngoài. Ảnh Reuters

Kể từ giữa tháng 12/2016, chiến sự nóng ở đông Ukraine đã bùng phát với các cuộc giao tranh dữ dội của quân chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai thân Nga. Ảnh: Xe tăng hiện diện ở thị trấn Avdiyivka do lực lượng chính phủ Ukraine kiểm soát. Ảnh Reuters Do cắt điện nước nên nhiều người dân tập trung tại một trung tâm khẩn cấp ở thị trấn Avdiyivka, Ukraine. Ảnh Reuters Người phụ nữ đứng trong ngôi nhà bị phá hủy trong các cuộc đụng độ giữa quân đội Ukraine và lực lượng đòi ly khai. Cơ quan An ninh và Hợp tác châu Âu cho biết, họ không thể ghi nhận được có bao nhiêu vụ nổ ở gần thị trấn Avdiyivka vào hôm 29/1 và hơn 4.000 vụ nổ hôm 30/1. Ảnh Reuters Xe quân sự được trông thấy gần thị trấn Avdiyivka. Ảnh Reuters Người dân ở Avdiyivka đứng xếp hàng nhận đồ ăn cứu trợ sau các vụ bắn phá. Ảnh Reuters Người đàn ông đang xem xét một ngôi nhà bị phá hủy sau khi trúng đạn ở thị trấn Makeyevka thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng ở miền đông Ukraine. Ảnh Reuters Mọi người sưởi ấm tại điểm tập trung ở Avdiyivka. Ảnh Reuters Các thợ mỏ được cứu khỏi mỏ sau các cuộc bắn phá ở thành phố Donetsk. Ảnh Reuters Cảnh người dân tập trung ăn uống tại trung tâm khẩn cấp ở Avdiyivka. Ảnh Reuters Mọi người xếp hàng nhận cá biển. Ảnh Reuters Xe của Cơ quan An ninh và Hợp tác ở châu Âu (OSCE) và xe tăng hiện diện ở thị trấn công nghiệp Avdiyivka. Ảnh Reuters Người dân tập trung tại một điểm cứu trợ sau các cuộc bắn phá bùng phát trở lại ở đông Ukraine . Ảnh Reuters Tòa nhà tập thể ở thị trấn Avdiyivka bị tàn phá. Ảnh Reuters Một thành viên thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng đang dìu một người thợ mỏ mới được cứu ra ngoài. Ảnh Reuters