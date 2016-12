Châu Á năm 2016 qua ống kính của phóng viên Sagolj

Bà Thái Anh Văn phát biểu trước các phóng viên tại thành phố Đài Bắc Mới sau khi đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử ở Đài Loan ngày 16/1/2016. Kết quả, bà Thái Anh Văn đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử với hơn 56% số phiếu ủng hộ, trở thành nhà lãnh đạo Đài Loan. Đây là một trong những sự kiện nổi bật ở Châu Á năm 2016. Khách sạn Ryugyong cao 105 tầng, tòa nhà cao nhất đang trong quá trình xây dựng ở Triều Tiên, trong bức ảnh chụp ngày 5/5/2016. Đội danh dự chuẩn bị cho buổi lễ chào đón Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras ở Đại lễ đường Nhân dân, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 4/7/2016. Người dân chụp ảnh “tự sướng” tại Quảng trường Thiên An Môn trong ngày kỷ niệm 67 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ngày 1/10/2016. Thi thể một người đàn ông bị một tay súng sát hại trong một con ngõ nhỏ ở thủ đô Manila, Philippines, ngày 11/10/2016. Tù nhân chen chúc nhau trong nhà tù thành phố Quezon ở thủ đô Manila, Philippines, ngày 5/11/2016. Một người bán đồ ăn trên đường phố trong ngày sương mù dày đặc do ô nhiễm không khí ở Shengfang, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, ngày 19/12. Một người đàn ông leo cột điện ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 18/12/2016. Kasandra Kate, 12 tuổi, khóc nức nở trước quan tài chứa thi thể của cha cô là Verigilio Mirano, tại nghĩa trang công cộng Navostas ở thủ đô Manila ngày 14/10/2016. Ông Mirano là một trong hàng nghìn nạn nhân của cuộc chiến chống ma túy ở Philippines. Người dân Triều Tiên cầm đuốc tại quảng trường ở Bình Nhưỡng hôm 10/5/2016, một ngày sau khi Đảng Lao động Triều Tiên bế mạc Đại hội toàn quốc lần thứ 7. Đây là lần đầu tiên trong 36 năm, Đảng Lao động Triều Tiên tổ chức đại hội với sự tham dự của 3.400 đại biểu. Người phụ nữ và bé gái ngồi trong ô tô khi pháo hoa được bắn lên mừng Năm Mới ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 7/2/2016. Một nữ nhân viên ga tàu điện ngầm ở trung tâm Bình Nhưỡng, Triều Tiên, ngày 7/5/2016. (Nguồn ảnh: The Atlantic)

Bà Thái Anh Văn phát biểu trước các phóng viên tại thành phố Đài Bắc Mới sau khi đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử ở Đài Loan ngày 16/1/2016. Kết quả, bà Thái Anh Văn đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử với hơn 56% số phiếu ủng hộ, trở thành nhà lãnh đạo Đài Loan. Đây là một trong những sự kiện nổi bật ở Châu Á năm 2016. Khách sạn Ryugyong cao 105 tầng, tòa nhà cao nhất đang trong quá trình xây dựng ở Triều Tiên, trong bức ảnh chụp ngày 5/5/2016. Đội danh dự chuẩn bị cho buổi lễ chào đón Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras ở Đại lễ đường Nhân dân, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 4/7/2016. Người dân chụp ảnh “tự sướng” tại Quảng trường Thiên An Môn trong ngày kỷ niệm 67 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ngày 1/10/2016. Thi thể một người đàn ông bị một tay súng sát hại trong một con ngõ nhỏ ở thủ đô Manila, Philippines, ngày 11/10/2016. Tù nhân chen chúc nhau trong nhà tù thành phố Quezon ở thủ đô Manila, Philippines, ngày 5/11/2016. Một người bán đồ ăn trên đường phố trong ngày sương mù dày đặc do ô nhiễm không khí ở Shengfang, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, ngày 19/12. Một người đàn ông leo cột điện ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 18/12/2016. Kasandra Kate, 12 tuổi, khóc nức nở trước quan tài chứa thi thể của cha cô là Verigilio Mirano, tại nghĩa trang công cộng Navostas ở thủ đô Manila ngày 14/10/2016. Ông Mirano là một trong hàng nghìn nạn nhân của cuộc chiến chống ma túy ở Philippines. Người dân Triều Tiên cầm đuốc tại quảng trường ở Bình Nhưỡng hôm 10/5/2016, một ngày sau khi Đảng Lao động Triều Tiên bế mạc Đại hội toàn quốc lần thứ 7. Đây là lần đầu tiên trong 36 năm, Đảng Lao động Triều Tiên tổ chức đại hội với sự tham dự của 3.400 đại biểu. Người phụ nữ và bé gái ngồi trong ô tô khi pháo hoa được bắn lên mừng Năm Mới ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 7/2/2016. Một nữ nhân viên ga tàu điện ngầm ở trung tâm Bình Nhưỡng, Triều Tiên, ngày 7/5/2016. (Nguồn ảnh: The Atlantic)