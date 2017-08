Ảnh: Vợ chồng Tổng thống Trump thăm Texas sau siêu bão Harvey

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania đã tới thăm bang Texas, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề do siêu bão Harvey. Ảnh: Tổng thống Trump cầm lá cờ bang Texas tại thành phố Corpus Christi. (Nguồn: Reuters) Ông chủ Nhà Trắng bắt tay Thống đốc bang Texas Greg Abbott tại cuộc họp ở thành phố Corpus Christi. Ảnh: Reuters. Tổng thống Trump đã được báo cáo về công tác ứng phó với siêu bão Harvey tại Corpus Christi. Ảnh: Reuters. Theo The Guardian, ít nhất 15 người được xác nhận đã thiệt mạng sau khi bão Harvey đổ bộ vào Texas. Ảnh: Tổng thống Trump tại trạm cứu hỏa số 5 ở Corpus Christi. Ảnh: Reuters. Hội Chữ thập Đỏ Mỹ cho hay, 17 nghìn người bị ảnh hưởng vì lũ lụt do bão Harvey gây ra. Họ đã được đưa đến các trung tâm sơ tán ở miền nam Texas. Ảnh: Tổng thống Trump nghe báo cáo ở Austin. Ảnh: Reuters. Đệ nhất Phu nhân Melania ngồi cạnh Tổng thống Trump trong cuộc họp ở Corpus Christi. Ảnh: Reuters. Nhà lãnh đạo Mỹ phát biểu trong cuộc họp về tình hình ứng phó sau bão ở Austin. Ảnh: Reuters. Đám đông người ủng hộ Tổng thống Trump tập trung bên ngoài một trạm cứu hỏa ở Corpus Christi. Ảnh: Reuters. Bên trong trung tâm hội nghị George R.Brown dành cho những người dân sơ tán vì bão. Ảnh: Reuters. Nhóm người này đang được đưa tới trung tâm hội nghị George R.Brown ở thành phố Houston. Ảnh: Reuters. Người dân sử dụng thuyền đi qua con đường ngập lụt ở phía đông Houston. Ảnh: Reuters. Mọi người nối đuôi nhau đi qua con đường ngập ở Beaumount Place, Texas. Ảnh: Reuters. Andrew Mitchell giúp người hàng xóm của anh lên thuyền cứu hộ ở Beaumout Place. Ảnh: Reuters. Nhiều người dân mang theo cả thú cưng của họ đi lánh nạn. Ảnh: Reuters. Một chú chó được đưa lên thuyền cứu hộ ở Beaumout Place. Ảnh: Reuters. Biển nước mênh mông tại một khu dân cư ở Đông Houston. Ảnh: Reuters. Chiếc ô tô mắc kẹt giữa con đường ngập nước ở Houston. Ảnh: Reuters. Một cảnh tượng tương tự khác. Ảnh: Reuters.

