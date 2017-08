Ảnh: Tấn công như vũ bão, quân Iraq thắng lớn ở Tal Afar

Mehr News dẫn lời người phát ngôn của quân đội Iraq ngày 24/8 cho biết, các lực lượng Iraq đã tiêu diệt hơn 300 tay súng IS và giành lại quyền kiểm hàng chục quận ở thành phố chiến lược Tal Afar. Ảnh: FNA. “Tổng cộng 302 chiến binh IS bị tiêu diệt, 31 quận của thành phố Tal Afar đã được giải phóng”, người phát ngôn Yahya Rasul cho biết trong cuộc họp báo chung với Đại tá Mỹ Ryan Dillon hôm 24/8. Ảnh: FNA. Theo ông Rasul, hiện không còn quá 2.000 chiến binh IS ở Tal Afar. Chúng chủ yếu là các tay súng nước ngoài. Ảnh: FNA. Khói bốc lên trong các cuộc giao tranh ở Tal Afar. Ảnh: FNA. Đoàn xe quân sự của lực lượng Iraq rầm rập tiến về thành phố Tal Afar. Ảnh: FNA. “Nhóm khủng bố IS trong thành phố không có lựa chọn nào khác ngoài chết hoặc đầu hàng”, ông Rasul nhấn mạnh. Ảnh: FNA. Lực lượng Iraq tấn công nhóm khủng bố IS ở Tal Afar. Ảnh: FNA. Hiện chưa rõ chiến dịch giải phóng Tal Afar sẽ kéo dài bao lâu. Ảnh: FNA. Xe quân sự chở lực lượng Iraq tham gia vào chiến dịch quân sự tái chiếm Tal Afar. Ảnh: FNA. Đại tá Mỹ Ryan Dillon cho biết thêm toàn bộ căn cứ của liên quân Mỹ sẽ được sử dụng cho tới khi kết thúc cuộc chiến chống khủng bố ở Iraq. Ảnh: FNA. Trước đó, ngày 19/8, Thủ tướng Iraq Haider Abadi thông báo chính thức mở chiến dịch giải phóng Tal Afar khỏi ách chiếm đóng của phiến quân IS. Ảnh: FNA. Được biết, Tal Afar cách thành phố Mosul khoảng 70 km về phía Tây. Ảnh: FNA. Đây là một thành phố chiến lược ở Iraq. Ảnh: FNA. Hình ảnh trong cuộc giao tranh ác liệt tại Tal Afar được ghi lại. Ảnh: FNA. “Tal Afar được xem là thành trì lớn cuối cùng của phiến quân IS trên biên giới Iraq - Syria”, nguồn tin cho hay. Ảnh: FNA.

