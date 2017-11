Ảnh: Syria giải cứu hàng chục thanh niên bị IS bắt cóc

Hãng Fars (Iran) đưa tin, Quân đội Syria giải cứu hàng chục nam thanh niên bị phiến quân IS bắt cóc trước đó ở thị trấn Al-Qaryatayn. Ảnh: FNA. “15 nam thanh niên bị IS bắt cóc đã trở về đoàn tụ với gia đình ở thị trấn Al-Qaryatayn, tỉnh Homs, sau khi được quân đội Syria giải cứu”, nguồn tin cho hay. Ảnh: FNA. Tân Hoa Xã cho biết, nhiều phụ huynh đã bật khóc khi được đoàn tụ với con trai họ hôm 29/10. Ảnh: FNA. Hồi tháng trước, các tay súng IS bất ngờ xông vào các nhà dân ở thị trấn Al-Qaryatayn và bắt những thanh niên khỏe mạnh đưa đi làm lao động khổ sai cho bọn chúng. Ảnh: FNA. Abu Diab, một người đàn ông trong độ tuổi 60, kể lại khoảng thời gian kinh hoàng khi IS chiếm đóng thị trấn này từ ngày 29/9 đến 21/10. Ảnh: FNA. “Chúng (IS) giết hại nhiều người, phá hủy thị trấn và bắt đi bọn trẻ”, ông Abu kể lại. Ảnh: FNA. “Trước khi phiến quân IS tràn vào thị trấn này, cuộc sống của chúng tôi rất yên ấm”, cư dân Mahmoud Hussain chia sẻ. Ảnh: FNA. Mọi người vui mừng khi được đoàn tụ với người thân. Ảnh: FNA. Người đàn ông không giấu được sự xúc động. Ảnh: FNA. Cuộc đoàn tụ khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Ảnh: FNA. Nam thanh niên bật khóc khi gặp lại người thân. Ảnh: FNA. Một hình ảnh khác trong cuộc đoàn tụ được ghi lại. Ảnh: FNA.

Hãng Fars (Iran) đưa tin, Quân đội Syria giải cứu hàng chục nam thanh niên bị phiến quân IS bắt cóc trước đó ở thị trấn Al-Qaryatayn. Ảnh: FNA. “15 nam thanh niên bị IS bắt cóc đã trở về đoàn tụ với gia đình ở thị trấn Al-Qaryatayn, tỉnh Homs, sau khi được quân đội Syria giải cứu”, nguồn tin cho hay. Ảnh: FNA. Tân Hoa Xã cho biết, nhiều phụ huynh đã bật khóc khi được đoàn tụ với con trai họ hôm 29/10. Ảnh: FNA. Hồi tháng trước, các tay súng IS bất ngờ xông vào các nhà dân ở thị trấn Al-Qaryatayn và bắt những thanh niên khỏe mạnh đưa đi làm lao động khổ sai cho bọn chúng. Ảnh: FNA. Abu Diab, một người đàn ông trong độ tuổi 60, kể lại khoảng thời gian kinh hoàng khi IS chiếm đóng thị trấn này từ ngày 29/9 đến 21/10. Ảnh: FNA. “Chúng (IS) giết hại nhiều người, phá hủy thị trấn và bắt đi bọn trẻ”, ông Abu kể lại. Ảnh: FNA. “Trước khi phiến quân IS tràn vào thị trấn này, cuộc sống của chúng tôi rất yên ấm”, cư dân Mahmoud Hussain chia sẻ. Ảnh: FNA. Mọi người vui mừng khi được đoàn tụ với người thân. Ảnh: FNA. Người đàn ông không giấu được sự xúc động. Ảnh: FNA. Cuộc đoàn tụ khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Ảnh: FNA. Nam thanh niên bật khóc khi gặp lại người thân. Ảnh: FNA. Một hình ảnh khác trong cuộc đoàn tụ được ghi lại. Ảnh: FNA.