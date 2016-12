Ảnh: Quan hệ Nga-Mỹ nóng lên trước thềm năm mới 2017

Ngày 29/12, mối quan hệ Nga-Mỹ tiếp tục nóng lên vào dịp cuối năm 2016 khi vào ngày 29/12, Tổng thống Obama công bố danh sách trừng phạt lên Nga: trục xuất 35 người nghi là tình báo Nga đồng thời yêu cầu đóng cửa hai cơ sở của Nga (một ở New York, một ở Maryland) do cáo buộc Moscow can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Ảnh chụp tại cơ sở do người Nga sở hữu ở Centreville, Maryland (bị phía Washington yêu cầu đóng cửa) hôm 30/12. Ảnh Daily Mail Một đoàn xe mang biển ngoại giao đang lăn bánh rời khỏi cơ sở Nga gần Centerville, Maryland. Ảnh Daily Mail Nhiều người tập trung bên ngoài tư gia ở Maryland do phía Nga sở hữu vào hôm 29/12 sau khi chính quyền Tổng thống Obama ban hành lệnh trừng phạt mới lên Nga. Ảnh Daily Mail Những ô tô đang tiến vào bên trong tư gia Killenworth (do người Nga sở hữu trên đất Mỹ và bị Washington yêu cầu đóng cửa) vào hôm 30/12. Ảnh Daily Mail Hình ảnh chụp xe ô tô đậu phía ngoài tư gia của phía Nga trước khi rời đi theo lệnh đóng cửa của Washington. Ảnh Daily Mail Các nhân viên đài truyền hình đứng ngoài Đại sứ Quán Nga trên Đại lộ Wisconsin, Washington sau khi có những động thái cứng rắn của chính quyền Obama, khiến mối quan hệ giữa Nga và Mỹ căng lên. Ảnh Daily Mail Về phía mình, Tổng thống Nga Putin tuyên bố sẽ không trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ nhằm đáp trả hành động tương tự từ phía Washington. Ảnh Daily Mail Ảnh chụp Tổng thống Putin đi xem một triển lãm khảo cổ mở ở khuôn viên mở rộng trong Điện Kremlin sau khi phía Washington công bố lệnh trừng phạt mới. Ảnh Daily Mail Trước quyết định của Tổng thống Putin, Tổng thống sắp nhậm chức Mỹ Donald Trump viết lên Twitter ca ngợi bước trì hoãn này của nhà lãnh đạo Nga. Nhiều nhà quan sát hi vọng, khi ông Trump lên nhậm chức, mối quan hệ vốn căng thẳng giữa Nga và Mỹ sẽ được cải thiện. Ảnh Daily Mail

