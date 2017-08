Ảnh: Quân đội Syria lại thắng lớn ở Tây Qalamoun

Hãng Fars (Iran) đưa tin ngày 27/8, quân đội Syria lại thắng lớn ở Tây Qalamoun khi đánh bật phiến quân IS ra khỏi thêm nhiều cao điểm và ngọn đồi trong khu vực này. Ảnh: FNA. “Các lực lượng ủng hộ chính phủ Syria đã tấn công các căn cứ của phiến quân IS và giành lại quyền kiểm soát cao điểm Shamis-Tam al-Mal gần biên giới với Lebanon”, nguồn tin cho hay. Ảnh: FNA. Các đơn vị tên lửa và pháo binh của quân đội Syria cũng tấn công trại tập trung của nhóm khủng bố IS ở cao điểm chiến lược Halimeh Qareh tại khu vực biên giới. Ảnh: FNA. “Các tay súng IS đang phải co cụm trong khu vực có diện tích khoảng 30 km2 ở Tây Qalamoun”, nguồn tin cho hay. Ảnh: FNA. Xe tăng của Quân đội Syria trên chiến trường Tây Qalamoun. Ảnh: FNA. Trong diễn biến liên quan trước đó, lực lượng ủng hộ chính phủ Syria đã giành lại quyền kiểm soát các cao điểm al-Fakhriyeh, Wadi al-Hamam cùng các khu vực xung quanh Zohour al-Khashen và cao điểm Sarj al-Qavami'a ở Tây Qalamoun. Ảnh: FNA. “Lực lượng chính phủ Damascus và phong trào Hezbollah cũng giải phóng các khu Sahal Mar Tiseh, Khirbet Mar Tiseh và Sahal al-Fakhouriyeh, phía Tây cao điểm al-Brij ở khu vực biên giới Syria-Lebanon”, nguồn tin nói thêm. Ảnh: FNA. Ngoài ra, quân đội Syria và các lực lượng đồng minh đã đánh bật nhóm IS ra khỏi cao điểm Qarna Tam al-Maal, phía nam Qalamoun. Ảnh: FNA. Một chiếc xe quân sự gần như bị hư hại hoàn toàn ở Tây Qalamoun. Ảnh: FNA. Sau cuộc giao tranh ác liệt, lực lượng ủng hộ chính phủ Damascus cũng đã tái chiếm cao điểm Zahra al-Ariz và (đồi) Tal Vatid. Ảnh: FNA.

