Ảnh: Quân đội Syria-Hezbollah thắng lớn ở Tây Qalamoun

Hãng Fars (Iran) đưa tin, quân đội Syria và Hezbollah thắng lớn khi đánh bật các tay súng IS ra khỏi hơn 85% cao điểm ở Tây Qalamoun. Ảnh: FNA. Theo nguồn tin quân sự ngày 20/8, quân đội Syria và các chiến binh Hezbollah đã đánh bật các tay súng IS ra khỏi hơn 85% cao điểm ở Tây Qalamoun. Ảnh: FNA. “Được sự yểm trợ của các đơn vị pháo binh và tên lửa, lực lượng chính phủ Damascus và phong trào Hezbollah đã tấn công tuyến phòng thủ của phiến quân IS từ hướng Bắc, Đông và Nam dọc biên giới với Lebanon”, nguồn tin nói thêm. Ảnh: FNA. Lực lượng Syria và Hezbollah đã đánh bật nhóm khủng bố ra khỏi 87% diện tích khu vực Tây Qalamoun rộng 155 km2. Ảnh: FNA. Ngoài ra, quân chính phủ Damascus và các chiến binh Hezbollah đã giành lại quyền kiểm soát 3 hành lang al-Zamarani, Abu Hadij, Zahar Ali cùng cao điểm chiến lược Abu Khadij và khu Abu Khazir. Ảnh: FNA. Trước đó, lực lượng ủng hộ chính phủ Syria cũng tái chiếm các cao điểm gần thị trấn al-Barij, Sha'ab al-Hasn, khu al-Samaqiyat, al-Arqoub, Khirbet al-Istanbul, Haqab al-Rawashena,... sau nhiều giờ giao tranh không ngừng nghỉ với các phần tử khủng bố ở phía đông vùng núi chiến lược này. Ảnh: FNA. “Quân đội Syria và phong trào Hezbollah cũng giải phóng cao điểm Qarna al-Shalouf, hang động al-Mahbas, al-Maqara, Yunis và hẻm núi Harf al-Dab phía nam vùng núi Qalamoun ở khu vực biên giới Syria-Lebanon”, nguồn tin nói thêm. Ảnh: FNA. Được biết, giao tranh ác liệt tại Qalamoun vẫn đang tiếp diễn. Ảnh: FNA. Một chỉ huy cấp cao Syria tuyên bố, quân đội Syria sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự cho tới khi các tay súng khủng bố IS bị tiêu diệt hoặc đầu hàng. Ảnh: FNA.

