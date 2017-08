Ảnh: Quân đội Syria giải phóng hoàn toàn biên giới với Lebanon

Al Masdar News đưa tin, quân đội Syria giải phóng hoàn toàn biên giới với Lebanon sau một chiến dịch quân sự kéo dài 10 ngày. Ảnh: FNA. “Cuộc chiến kéo dài 10 ngày dọc khu vực biên giới với Lebanon cuối cùng đã kết thúc khi các phiến quân IS tại những căn cứ cuối cùng của bọn chúng trong khu vực này chịu buông súng đầu hàng”, nguồn tin quân sự cho biết hôm 27/8. Ảnh: FNA. Cụ thể, tổ chức khủng bố IS đã chịu rời khỏi những căn cứ cuối cùng của bọn chúng ở Ras Ba’albak, Jaroud Jarajeer và Jaroud Qarah. Ảnh: FNA. Theo thỏa thuận, hàng trăm tay súng IS cùng 500 thành viên gia đình của bọn chúng sẽ được sơ tán về miền đông Syria. Ảnh: FNA. Hình ảnh trong cuộc giao tranh ở khu vực biên giới Syria-Lebanon trước đó. Ảnh: FNA. Binh sĩ Syria giơ tay biểu tượng chiến thắng khi ngồi trên xe quân sự. Ảnh: FNA. “Phiến quân IS sẽ được đưa từ Đông Lebanon và Tây Syria tới tỉnh Deir Ezzor”, nguồn tin nói thêm. Ảnh: FNA. Được biết, hôm 28/8, một số xe buýt đã đến khu vực Tây Qalamoun để vận chuyển hơn 300 chiến binh IS tới tỉnh Deir Ezzor, miền đông Syria. Ngoài ra, nhóm IS cũng phải phóng thích các binh sĩ Lebanon mà chúng giam giữ trong suốt hơn hai năm qua. Ảnh: FNA. Sau chiến thắng này, lực lượng Vệ binh Cộng hòa sẽ di chuyển từ vùng núi Qalamoun tới Badiya ở Homs và Damascus. Ảnh: FNA. Lá cờ Syria tung bay tại khu vực Tây Qalamoun. Ảnh: AMN.

Al Masdar News đưa tin, quân đội Syria giải phóng hoàn toàn biên giới với Lebanon sau một chiến dịch quân sự kéo dài 10 ngày. Ảnh: FNA. “Cuộc chiến kéo dài 10 ngày dọc khu vực biên giới với Lebanon cuối cùng đã kết thúc khi các phiến quân IS tại những căn cứ cuối cùng của bọn chúng trong khu vực này chịu buông súng đầu hàng”, nguồn tin quân sự cho biết hôm 27/8. Ảnh: FNA. Cụ thể, tổ chức khủng bố IS đã chịu rời khỏi những căn cứ cuối cùng của bọn chúng ở Ras Ba’albak, Jaroud Jarajeer và Jaroud Qarah. Ảnh: FNA. Theo thỏa thuận, hàng trăm tay súng IS cùng 500 thành viên gia đình của bọn chúng sẽ được sơ tán về miền đông Syria. Ảnh: FNA. Hình ảnh trong cuộc giao tranh ở khu vực biên giới Syria-Lebanon trước đó. Ảnh: FNA. Binh sĩ Syria giơ tay biểu tượng chiến thắng khi ngồi trên xe quân sự. Ảnh: FNA. “Phiến quân IS sẽ được đưa từ Đông Lebanon và Tây Syria tới tỉnh Deir Ezzor”, nguồn tin nói thêm. Ảnh: FNA. Được biết, hôm 28/8, một số xe buýt đã đến khu vực Tây Qalamoun để vận chuyển hơn 300 chiến binh IS tới tỉnh Deir Ezzor, miền đông Syria. Ngoài ra, nhóm IS cũng phải phóng thích các binh sĩ Lebanon mà chúng giam giữ trong suốt hơn hai năm qua. Ảnh: FNA. Sau chiến thắng này, lực lượng Vệ binh Cộng hòa sẽ di chuyển từ vùng núi Qalamoun tới Badiya ở Homs và Damascus. Ảnh: FNA. Lá cờ Syria tung bay tại khu vực Tây Qalamoun. Ảnh: AMN.