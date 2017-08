Ảnh: Quân đội Mỹ cứu hộ ở Texas sau siêu bão Harvey

Thống đốc bang Texas Gregg Abbott cho rằng siêu bão Harvey là “một trong những thảm họa kinh hoàng nhất mà nước Mỹ từng phải đối mặt”. Quân đội Mỹ đã tích cực tham gia công tác cứu hộ khi bão Harvey tàn phá bang Texas trong những ngày qua. Ảnh: BI. Được biết, khoảng 12.000 vệ binh của bang Texas đã được huy động tham gia công tác cứu hộ, ứng phó bão Harvey. Trực thăng của Không quân và Hải quân Mỹ đã bắt đầu các nhiệm vụ tìm kiếm và cứu hộ ở Texas từ tối 28/8. Ảnh: BI. Lực lượng Vệ binh Quốc gia của bang Texas chở người dân qua con phố ngập lụt ở Houston ngày 28/8/2017. Ảnh: BI. Lượng lượng bảo vệ bờ biển cùng nhiều cơ quan bang và liên bang khác cũng tham gia vào công tác tìm kiếm và cứu hộ tại thành phố Houston. Ảnh: BI. Theo tờ New York Times, hiện có ít nhất 30 người thiệt mạng sau khi siêu bão Harvey tấn công bang Texas. Ảnh: BI. Trực thăng của lực lượng bảo vệ bờ biển chở những người dân vừa được giải cứu khỏi khu vực ngập lụt ở Houston đến nơi an toàn. Ảnh: BI. Trao đổi với Bloomberg, ông David Havens, chuyên gia phân tích bảo hiểm của Hãng Imperial Capital tại New York, ước tính tổng thiệt hại cuối cùng do siêu bão Harvey gây ra có thể lên tới 100 tỉ USD. Ảnh: BI. Ba chiếc trực thăng HH-60 Pavehawk chở lực lượng cứu hộ cất cánh từ Fort Hood để tới Houston, bang Texas, ngày 28/8. Ảnh: BI. Vệ binh Texas giúp người dân qua khu vực ngập nặng do mưa bão ở Houston ngày 27/8. Ảnh: BI. Thống đốc Abbott đã huy động toàn bộ lực lượng vệ binh của bang tham gia vào công tác cứu hộ sau bão. Ảnh: BI. Họ đã giải cứu rất nhiều người, trong đó có những người bị thương... Ảnh: BI. người già... Ảnh: BI. và cả những con thú cưng của người dân. Ảnh: BI. Hiện, công tác cứu hộ sau bão Harvey vẫn diễn ra khẩn trương. Ảnh: Một binh sĩ quan sát mực nước lũ dâng cao trong lúc giải cứu người dân mắc kẹt tại khu dân cư bị ngập ở Houston hôm 28/8. Ảnh: BI. Quân đội Mỹ cùng các lực lượng cứu hộ vẫn nỗ lực hết sức để giải cứu người dân, hạn chế tối đa con số thương vong do bão. Ảnh: BI. Hoạt động cứu hộ diễn ra cả ban ngày... Ảnh: BI. ...lẫn ban đêm. Ảnh: BI.

