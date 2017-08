Ảnh: Quân đội Lebanon truy quét IS dọc biên giới với Syria

Hãng Fars (Iran) đưa tin, quân đội Lebanon truy quét IS ở khu vực dọc biên giới nước này với Syria và đã giành thắng lợi lớn trước nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo. Ảnh: FNA. “Trong hai ngày đầu của chiến dịch quân sự Fajr al-Jaroud, lực lượng Lebanon đã tái chiếm hơn 10 tiền đồn và giành lại quyền kiểm soát vùng đất rộng lớn dọc biên giới phía đông bắc của nước này với Syria từ tay nhóm khủng bố”, nguồn tin chiến trường ngày 22/8 cho hay. Ảnh: FNA. Binh sĩ Lebanon cũng tấn công nhóm IS ở cao điểm al-Qa'a, Arsal và Ra'as Ba'albak trong khu Sahalat Khirbet Davoud và Zohor Wadi al-Tineh, qua đó giải phóng vùng đất rộng gần 30 km2. Ảnh: FNA. “Quân đội Lebanon đã giành lại quyền kiểm soát 80 km2 cao điểm ở khu vực biên giới với Syria”, nguồn tin nói thêm. Ảnh: FNA. Ngoài ra, binh sĩ Lebanon cũng phá hủy 12 trung tâm chỉ huy và tiêu diệt 15 tay súng khủng bố IS trong các cuộc giao tranh. Ảnh: FNA. Xe quân sự của lực lượng Lebanon trên chiến trường. Ảnh: FNA. Binh sĩ Lebanon ngắm bắn nhóm khủng bố IS ở khu vực biên giới với Syria. Ảnh: FNA. Hôm 22/8, quân đội Lebanon đã bắt sống một tay chỉ huy cấp cao của phiến quân IS. Ảnh: FNA. “Các đơn vị tình báo quân đội Lebanon đã bắt sống tay chỉ huy IS Basel Abdel Kader ở Arsal”, nguồn tin tiết lộ. Ảnh: FNA. Được biết, tên chỉ huy Kader là kẻ cầm đầu trong cuộc tấn công nhằm vào căn cứ của quân đội Lebanon ở khu vực biên giới với Syria năm 2014. Ảnh: FNA. Binh sĩ Lebanon trong cuộc giao tranh với khủng bố IS. Ảnh: FNA.

