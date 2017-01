Ảnh: Quân đội Iraq sắp giải phóng hoàn toàn Đông Mosul

Al Masdar News dẫn lời Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cho biết, quân đội Iraq sắp giải phóng hoàn toàn Đông Mosul khỏi tay phiến quân IS. Ảnh: FNA. Hiện giờ, chỉ một số khu vực ở Đông Mosul vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của tổ chức khủng bố IS. Ảnh: FNA. Chiến dịch giải phóng Mosul tiếp tục diễn ra ở Ghabat cùng một số khu vực khác ở phía bắc thành phố Mosul. Ảnh: FNA. Trong khi đó, đại diện của lực lượng chống khủng bố Iraq cho biết, họ đã giải phóng toàn bộ các quận được phân công ở phía đông thành phố Mosul. Ảnh: FNA. Một đường hầm được phát hiện trong thành phố Mosul. Ảnh: FNA. Được biết, 3.300 tay súng IS đã bị tiêu diệt kể từ khi chiến dịch giải phóng Mosul khỏi IS bắt đầu diễn ra vào tháng 10/2016. Ảnh: FNA. Một hình ảnh khác trong chiến dịch giải phóng Mosul. Ảnh: FNA. Khói bốc lên trong các cuộc giao tranh ở chiến trường Mosul. Ảnh: FNA. Bản đồ tình hình chiến sự ở thành phố Mosul ngày 18/1/2017. Ảnh: AMN.

