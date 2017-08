Ảnh: Phiến quân IS phản công dữ dội ở Raqqa

Al Masdar News đưa tin, phiến quân IS phản công dữ dội ở Raqqa và gây tổn thất đáng kể cho lực lượng chính phủ Damascus. Ảnh: AMN. Những hình ảnh được đăng tải cho thấy, tổ chức khủng bố IS đã tràn vào các chốt kiểm soát của quân đội Syria ở phía đông nam Raqqa. Ảnh: AMN. Theo hãng Amaq, “cái loa” của phiến quân IS, nhóm khủng bố này đã giết hại 99 binh sĩ Syria ở vùng nông thôn Raqqa hôm 24/8. Ảnh: AMN. “57 binh sĩ Syria thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết đầu tiên trong khi 42 người khác chết trong các cuộc giao tranh sau đó”, nguồn tin cho hay. Ảnh: AMN. Được biết, hàng chục xe của IS chở các tay súng tham gia vào cuộc đột kích này. Ảnh: AMN. Một chiếc xe quân sự bốc cháy trong cuộc giao tranh. Ảnh: AMN. Trong khi đó, nguồn tin trong quân đội Syria cho biết số binh sĩ thiệt mạng thấp hơn nhiều so với con số mà hãng Amaq công bố. Ảnh: AMN. Hình ảnh trong cuộc giao tranh giữa phiến quân IS và lực lượng Syria ở Raqqa. Ảnh: AMN. Một tay súng IS cầm cờ của nhóm khủng bố này. Ảnh: AMN. Nhóm khủng bố cũng chiếm được nhiều vũ khí của quân đội Syria tại các thị trấn nằm dọc sông Euphrates. Ảnh: AMN. Sau đó, quân đội Syria đã tập hợp lực lượng để chuẩn bị mở cuộc phản công nhằm giành lại một số ngôi làng vừa rơi vào tay IS. Ảnh: Xe tăng của phiến quân IS. (Nguồn: AMN).

Al Masdar News đưa tin, phiến quân IS phản công dữ dội ở Raqqa và gây tổn thất đáng kể cho lực lượng chính phủ Damascus. Ảnh: AMN. Những hình ảnh được đăng tải cho thấy, tổ chức khủng bố IS đã tràn vào các chốt kiểm soát của quân đội Syria ở phía đông nam Raqqa. Ảnh: AMN. Theo hãng Amaq, “cái loa” của phiến quân IS, nhóm khủng bố này đã giết hại 99 binh sĩ Syria ở vùng nông thôn Raqqa hôm 24/8. Ảnh: AMN. “57 binh sĩ Syria thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết đầu tiên trong khi 42 người khác chết trong các cuộc giao tranh sau đó”, nguồn tin cho hay. Ảnh: AMN. Được biết, hàng chục xe của IS chở các tay súng tham gia vào cuộc đột kích này. Ảnh: AMN. Một chiếc xe quân sự bốc cháy trong cuộc giao tranh. Ảnh: AMN. Trong khi đó, nguồn tin trong quân đội Syria cho biết số binh sĩ thiệt mạng thấp hơn nhiều so với con số mà hãng Amaq công bố. Ảnh: AMN. Hình ảnh trong cuộc giao tranh giữa phiến quân IS và lực lượng Syria ở Raqqa. Ảnh: AMN. Một tay súng IS cầm cờ của nhóm khủng bố này. Ảnh: AMN. Nhóm khủng bố cũng chiếm được nhiều vũ khí của quân đội Syria tại các thị trấn nằm dọc sông Euphrates. Ảnh: AMN. Sau đó, quân đội Syria đã tập hợp lực lượng để chuẩn bị mở cuộc phản công nhằm giành lại một số ngôi làng vừa rơi vào tay IS. Ảnh: Xe tăng của phiến quân IS. (Nguồn: AMN).