Ảnh: Phiến quân IS phản công dữ dội ở miền nam Syria

Al Masdar News đưa tin ngày 24/8, IS phản công dữ dội ở miền nam Syria và gây tổn thất đáng kể cho lực lượng ủng hộ chính phủ Damascus. Ảnh: AMN. Theo hãng Amaq, "cái loa" của nhóm khủng bố IS, vụ đột kích diễn ra ở phía đông bắc Al-Tanf, cách biên giới với Iraq không xa. Ảnh: AMN. Đoàn xe bọc thép của phiến quân IS tiến về phía căn cứ của lực lượng chính phủ Damascus. Ảnh: AMN. “Tổ chức khủng bố IS đã huy động lực lượng mạnh để tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào quân chính phủ Damascus ở miền nam Syria hôm 23/8”, nguồn tin cho hay. Ảnh: AMN. Một chiến binh IS ngắm bắn lực lượng Syria. Ảnh: AMN. “Các tay súng khủng bố đánh chiếm hoàn toàn một căn cứ và hầu hết các binh sĩ Syria bị giết tại chỗ”, nguồn tin nói thêm. Ảnh: AMN. Hiện, chưa rõ chính xác con số thương vong của quân đội Syria. Ảnh: AMN. Ngoài ra, phiến quân IS cũng chiếm được một số bệ phóng BM-21 Grad. Ảnh: AMN. Hình ảnh trong cuộc giao tranh giữa nhóm IS và lực lượng Syria được ghi lại. Ảnh: AMN. Nguồn tin cho hay, đây là cuộc tấn công lớn nhất từ trước đến nay của nhóm khủng bố IS nhằm vào quân đội Syria ở miền nam nước này. Ảnh: AMN. Khói đen bốc lên trong cuộc đột kích của IS ở miền nam Syria. Ảnh: AMN. Một tay súng IS trên chiến trường. Ảnh: AMN. Các chiến binh khủng bố trong cuộc đột kích nhằm vào lực lượng Syria hôm 23/8. Ảnh: AMN. Trong diễn biến khác, quân đội Syria đang tấn công dồn dập nhóm IS ở miền trung Syria. Ảnh: AMN. “Trong tháng này, mỗi ngày, lực lượng chính phủ Damascus đã tái chiếm khoảng hơn 10 ngôi làng, mở đường cho chiến dịch giải phóng thành phố chiến lược Deir Ezzor khỏi ách chiếm đóng của phiến quân IS”, nguồn tin cho hay. Ảnh: AMN.

