Ảnh: Phiến quân IS dốc toàn lực đánh chiếm Deir ez-Zor

Theo Al Masdar News, những bức ảnh mới được hãng Amaq của phiến quân IS đăng tải cho thấy, các chiến binh khủng bố tấn công ác liệt vào các căn cứ của quân đội Syria ở khu vực xung quanh vòng xuyến Panorama trên đường cao tốc M7 dẫn tới thành phố Deir ez-Zor. Được biết, sau những thất bại tại Raqqa và Mosul, tổ chức khủng bố IS đang dồn toàn bộ binh lực tại Deir ez-Zor nhằm thiết lập một “thủ phủ” mới. Hình ảnh trong cuộc giao tranh tại Deir ez-Zor. Xe quân sự của nhóm khủng bố trên chiến trường. Nhiều loại vũ khí được bọn chúng sử dụng. Khói bốc lên trong cuộc giao tranh trên chiến trường Deir ez-Zor. Các tay súng IS ngắm bắn căn cứ của lực lượng chính phủ Damascus tại Deir ez-Zor. Một hình ảnh tương tự được ghi lại. Các chiến binh khủng bố trên chiến trường. Một tay súng IS ngắm bắn căn cứ của lực lượng chính phủ Syria. Một số vũ khí của nhóm khủng bố IS trên chiến trường. Được biết, trước khi chiến dịch giải phóng Mosul khỏi IS bắt đầu vào năm 2016, phiến quân IS đã rút toàn bộ xe tăng và xe bọc thép từ thành phố lớn thứ hai Iraq này và chuyển tới biên giới Deir ez-Zor. Nhóm IS đã chuyển toàn bộ binh lực về tỉnh Deir Ezzor nhằm thiết lập một “thủ phủ” mới tại Syria. Được biết, lực lượng chính phủ Syria, dưới quyền chỉ huy của Tướng Issam Zahreddine, đã nỗ lực chống trả các cuộc tấn công của phiến quân IS diễn ra hàng ngày ở thành phố Deir Ezzor từ năm 2012. Tuy nhiên, đến nay, nhóm IS dường như vẫn chiếm được ưu thế chiến trường Deir ez-Zor. (Nguồn ảnh: AMN)

