Ảnh: “Pháo đài” Washington trước thềm lễ tuyên thệ của ông Trump

Khoảng 900.000 người sẽ đổ về Washington để đón xem buổi lễ nhậm chức tổng thống của ông Donald Trump. Với sự kiện lớn này, tình hình an ninh nơi đây càng được thắt chặt tối đa để đảm bảo cho buổi lễ diễn ra suôn sẻ. Ảnh trực thăng của lực lượng an ninh quần thảo liên tục ở Washington để loại bỏ các mối nguy hại có thể. Ảnh Daily Mail Lực lượng đặc nhiệm Mỹ SWAT đứng trên nóc nhà để quan sát về phía Đài Tưởng niệm Washington. Ảnh Daily Mail Khoảng 28.000 người từ lực lượng mật vụ, Cơ quan An ninh giao thông, FBI, Cảnh sát công viên Mỹ, cảnh sát thủ đô Mỹ và Cảnh sát biển hiện diện ở khắp thành phố Washington những ngày này. Ảnh Daily Mail Đại lộ chạy từ Điện Capitol tới Nhà Trắng luôn có lực lượng an ninh túc trực để kiểm soát an ninh trước thềm lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Ảnh Daily Mail 13.000 nhân viên mật vụ Mỹ sẽ bảo vệ lễ tuyên thệ này. Ảnh: Một lính thủy đánh bộ Mỹ đang chào khi xe hộ tống một quan chức chạy ngang qua. Ảnh Daily Mail Một thành viên đội rà phá bom mìn đang đi bộ qua Khách sạn Hilton Garden trên Phố 14. Ảnh Daily Mail Cảnh sát Mỹ hướng dẫn mọi người và xe cộ tránh khu vực bị phong tỏa do nghi ngờ có một gói khả nghi. Ảnh Daily Mail Đoạn đại lộ diễn ra lễ diễu hành sẽ được phong tỏa giao thông vào ngày 20/1. Ảnh Daily Mail Cảnh sát đứng phong tỏa một đoạn đường. Ảnh Daily Mail Một đặc nhiệm Mỹ quanh khu vực diễn ra sự kiện trọng đại hôm 20/1 này. Ảnh Daily Mail Loạt xe của lực lượng an ninh Mỹ đỗ phía ngoài Điện Capitol. Ảnh Daily Mail Một mật vụ Mỹ nhảy ra khỏi xe ở Washington. Ảnh Daily Mail Các quan chức an ninh Mỹ đứng trên nóc Nhà Trắng. Ảnh Daily Mail Các công nhân đang khẩn trương chuẩn bị sân khấu cho lễ tuyên thệ nhậm chức của tỷ phú Trump. Ảnh Daily Mail





