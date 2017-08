Ảnh nóng hổi chiến dịch giải phóng thành phố Tal Afar

Các lực lượng an ninh Iraq chính thức mở chiến dịch giải phóng thành phố Tal Afar khỏi ách chiếm đóng của phiến quân IS sáng ngày 20/8. Ảnh: FNA Đoàn xe quân sự của lực lượng Iraq trên đường tiến về Tal Afar. Ảnh: FNA “Các ngươi (IS) chỉ có hai con đường: Đầu hàng hoặc chết”, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tuyên bố trong bài phát biểu trên truyền hình. Ảnh: FNA Được biết, vài giờ trước khi Thủ tướng al-Abadi thông báo khởi động chiến dịch giải phóng Tal Afar, Không quân Iraq đã thả truyền đơn xuống thành phố khuyến cáo người dân thận trọng. Ảnh: FNA “Cuộc chiến sắp xảy ra và chiến thắng sẽ đến với chúng ta”, trích nội dung trong tờ truyền đơn. Ảnh: FNA Theo các chỉ huy Mỹ và Iraq, khoảng 2.000 tay súng IS vẫn cố thủ trong thành phố Tal Afar. Ảnh: FNA Nguồn tin cho hay, các lực lượng chính tham gia vào chiến dịch quân sự lần này bao gồm quân đội Iraq, Cảnh sát Liên bang, Không quân Iraq và lực lượng chống khủng bố Iraq (CTS) do Mỹ đào tạo. Ảnh: FNA Được biết, trong ngày đầu tiên của chiến dịch giải phóng Tal Afar, các lực lượng Iraq đã giành lại quyền kiểm soát 5 ngôi làng xung quanh thành phố chiến lược này. Ảnh: FNA Trong những ngày gần đây, liên quân Mỹ cũng đã tiến hành hàng chục đợt không kích nhắm vào các kho vũ khí và trung tâm chỉ huy của nhóm khủng bố IS ở Tal Afar. Ảnh: FNA Đoàn xe quân sự rầm rập tiến về Tal Afar. Ảnh: FNA “Liên quân Mỹ cũng tiến hành nhiều đợt không kích nhằm yểm trợ cho các lực lượng Iraq khi họ tiến vào vùng ngoại ô thành phố chiến lược Tal Afar”, các quan chức Mỹ cho hay. Ảnh: FNA Một binh sĩ ngắm bắn các tay súng khủng bố trên chiến trường. Ảnh: FNA.

Các lực lượng an ninh Iraq chính thức mở chiến dịch giải phóng thành phố Tal Afar khỏi ách chiếm đóng của phiến quân IS sáng ngày 20/8. Ảnh: FNA Đoàn xe quân sự của lực lượng Iraq trên đường tiến về Tal Afar. Ảnh: FNA “Các ngươi (IS) chỉ có hai con đường: Đầu hàng hoặc chết”, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tuyên bố trong bài phát biểu trên truyền hình. Ảnh: FNA Được biết, vài giờ trước khi Thủ tướng al-Abadi thông báo khởi động chiến dịch giải phóng Tal Afar, Không quân Iraq đã thả truyền đơn xuống thành phố khuyến cáo người dân thận trọng. Ảnh: FNA “Cuộc chiến sắp xảy ra và chiến thắng sẽ đến với chúng ta”, trích nội dung trong tờ truyền đơn. Ảnh: FNA Theo các chỉ huy Mỹ và Iraq, khoảng 2.000 tay súng IS vẫn cố thủ trong thành phố Tal Afar. Ảnh: FNA Nguồn tin cho hay, các lực lượng chính tham gia vào chiến dịch quân sự lần này bao gồm quân đội Iraq, Cảnh sát Liên bang, Không quân Iraq và lực lượng chống khủng bố Iraq (CTS) do Mỹ đào tạo. Ảnh: FNA Được biết, trong ngày đầu tiên của chiến dịch giải phóng Tal Afar, các lực lượng Iraq đã giành lại quyền kiểm soát 5 ngôi làng xung quanh thành phố chiến lược này. Ảnh: FNA Trong những ngày gần đây, liên quân Mỹ cũng đã tiến hành hàng chục đợt không kích nhắm vào các kho vũ khí và trung tâm chỉ huy của nhóm khủng bố IS ở Tal Afar. Ảnh: FNA Đoàn xe quân sự rầm rập tiến về Tal Afar. Ảnh: FNA “Liên quân Mỹ cũng tiến hành nhiều đợt không kích nhằm yểm trợ cho các lực lượng Iraq khi họ tiến vào vùng ngoại ô thành phố chiến lược Tal Afar ”, các quan chức Mỹ cho hay. Ảnh: FNA Một binh sĩ ngắm bắn các tay súng khủng bố trên chiến trường. Ảnh: FNA.