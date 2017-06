Ảnh nóng hổi chiến dịch giải phóng Raqqa khỏi phiến quân IS

Theo Reuters, Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), được sự hậu thuẫn của Mỹ, đã giành quyền kiểm soát phần lãnh thổ về phía bắc, đông và tây của Raqqa trong chiến dịch giải phóng thành phố Raqqa khỏi ách chiếm đóng của phiến quân IS. Các chiến binh người Kurd dập lửa trên cánh đồng lúa mì bị đốt cháy trong cuộc giao tranh với nhóm khủng bố IS ở Raqqa, Syria, ngày 15/6. Lực lượng SDF kiểm tra một căn cứ từng được nhóm IS sử dụng ở khu công nghiệp al-Sanaa, Raqqa, ngày 14/6. Một chiến binh người Kurd nã rocket vào các phần tử IS ở Raqqa hôm 15/6. Quang cảnh ở khu công nghiệp al-Sanaa hôm 14/6. Lực lượng SDF kiểm tra một đường hầm từng được nhóm IS sử dụng trong một ngôi nhà ở khu công nghiệp al-Sanaa ngày 14/6. Những nữ chiến binh người Kurd ngồi trong một ngôi nhà ở Raqqa hôm 15/6. Cảnh đổ nát trên một con phố ở khu al-Sanaa ngày 14/6. Một chiến binh SDF mang theo vũ khí gần thành phố Raqqa hôm 14/6. Người đàn ông giơ tay biểu tượng chiến thắng khi nhìn thấy các chiến binh SDF ở khu al-Sanaa ngày 14/6. Một chiến binh SDF đi giữa đống đổ nát ở khu al-Sanaa ngày 14/6. Nữ chiến binh người Kurd ngồi nghỉ ở Raqqa hôm 15/6. Lực lượng SDF đi trên một con đường ngổn ngang gạch đá ở khu al-Sanaa ngày 14/6. Hình ảnh giao tranh tại thành phố Raqqa, nơi được coi là “thủ phủ” của nhóm IS tại Syria, hôm 15/6. Các chiến binh người Kurd ngồi nghỉ tại một địa điểm ở khu al-Sanaa ngày 14/6. Người dân và các chiến binh SDF đi trên một con đường ở khu công nghiệp al-Sanaa ngày 14/6. (Nguồn ảnh: Reuters)

