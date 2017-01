Ảnh: Những lá cờ trắng ở chiến trường Mosul

Các cậu bé trên đường chạy phiến quân IS giơ cao cờ trắng. Ảnh Reuters Con trai được bố bế trên tay đang cầm cờ trắng trong lúc chạy các cuộc giao tranh giữa lực lượng Iraq và IS ở mạn bắc chiến trường Mosul. Ảnh Reuters Một bé gái cầm theo lá cờ trắng trên tay trong lúc cùng người thân chạy khỏi Mosul. Ảnh Reuters Người đàn ông cài lá cờ trắng bên ngoài nhà trong một cuộc giao tranh giữa IS và quân chính phủ Iraq ở quận Mithaq, đông chảo lửa Mosul. Ảnh Reuters Cụ già cầm cờ trắng trong lúc cùng vợ chạy loạn. Ảnh Reuters Người dân cài lá cờ trắng trên xe khi quay trở lại nhà họ ở Al-Zuhoor, Mosul, Iraq. Ảnh Reuters Bé trai vẫy cờ trắng về phía Lực lượng đặc nhiệm Iraq ở Qadisiyah, bắc Mosul. Ảnh Reuters Người dân giơ cờ trắng báo cho các bên biết để tránh bắn họ trong lúc họ đang đem thi thể một người chết chuyển đi. Ảnh Reuters Người đàn ông cầm cờ trắng đang song hành bên một người lính Iraq. Ảnh Reuters Bé trai cầm theo cờ trắng trong lúc chạy khỏi làng Kokjali gần Mosul. Ảnh Reuters Hai người đàn ông mới chạy khỏi làng Bazwaia đang vẫy cờ trắng khi họ tới trạm kiểm soát của lực lượng Iraq phía đông Mosul. Ảnh Reuters Một đoàn xe chở người chạy IS đang chạy về một trại tị nạn. Ảnh Reuters Bé trai chạy khỏi Kokjali đang tiến về trạm kiểm soát của lực lượng Iraq. Ảnh Reuters Người phụ nữ giơ cao cờ trắng trong lúc băng sang đường để đón người thân. Ảnh Reuters Hình ảnh người phụ nữ vẫy cờ trắng bên đường. Ảnh Reuters Bé gái vác chiếc sào cắm cờ trắng khi tới trạm kiểm soát của lực lượng Peshmerga ở đông Mosul. Ảnh Reuters Em bé vẫy cờ trắng trên xe. Ảnh Reuters Những người dân thường chạy khỏi Mosul cầm theo cờ trắng bên mình. Ảnh Reuters

