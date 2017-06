Ảnh: Mỹ “tuồn” vũ khí cho người Kurd tại Raqqa

Hãng Fars (Iran) đưa tin, hồi tháng 5/2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê chuẩn việc cung cấp vũ khí (hạng nặng) cho lực lượng dân quân người Kurd tại Syria để hỗ trợ chiến dịch giải phóng thành phố Raqqa khỏi ách chiếm đóng của phiến quân IS. Ảnh: FNA. Trong một tháng kể từ khi Tổng thống Trump phê chuẩn việc cấp vũ khí cho người Kurd tại Syria, tổng cộng 348 xe chở trang thiết bị quân sự đã được chuyển đến cho người lực lượng SDF. Ảnh: FNA. Theo thông tin của hãng thông tấn Anadolu, danh sách vũ khí (của Mỹ) được chuyển cho lực lượng SDF bao gồm 12.000 khẩu súng Kalashnikov, 6.000 súng máy, 3.000 súng phóng lựu và khoảng 1.000 vũ khí chống tăng các loại. Ảnh: FNA. Theo báo al-Akhbar, rõ ràng Mỹ có ý định hỗ trợ lực lượng SDF kiểm soát thêm nhiều khu vực ở Syria và những khu vực này sẽ bị biến thành vùng đất gây ảnh hưởng của Washington. Ảnh: FNA. Tờ báo nhận định, điều này sẽ ảnh hưởng đến sự cân bằng quyền lực trong khu vực. Ảnh: FNA. Các chiến binh xem xét số vũ khí vừa nhận được. Ảnh: FNA. Những bức ảnh do hãng Fars (Iran) đăng tải. Ảnh: FNA. Một hình ảnh khác được ghi lại. Ảnh: FNA. Được biết, các lực lượng Syria đã tiến vào Raqqa, nơi được coi là “thủ phủ” của phiến quân IS tại Syria, sau khi quét sạch các phần tử khủng bố ở phía đông Aleppo và giành lại quyền kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn những ngày qua. Ảnh: FNA. Gần đây, lực lượng SDF đã phát động cuộc tổng tấn công nhằm giải phóng thành phố Raqqa. Ảnh: FNA. Các chiến binh người Kurd YPG nhận vũ khí. Ảnh: FNA.

Hãng Fars (Iran) đưa tin, hồi tháng 5/2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê chuẩn việc cung cấp vũ khí (hạng nặng) cho lực lượng dân quân người Kurd tại Syria để hỗ trợ chiến dịch giải phóng thành phố Raqqa khỏi ách chiếm đóng của phiến quân IS. Ảnh: FNA. Trong một tháng kể từ khi Tổng thống Trump phê chuẩn việc cấp vũ khí cho người Kurd tại Syria, tổng cộng 348 xe chở trang thiết bị quân sự đã được chuyển đến cho người lực lượng SDF. Ảnh: FNA. Theo thông tin của hãng thông tấn Anadolu, danh sách vũ khí (của Mỹ) được chuyển cho lực lượng SDF bao gồm 12.000 khẩu súng Kalashnikov, 6.000 súng máy, 3.000 súng phóng lựu và khoảng 1.000 vũ khí chống tăng các loại. Ảnh: FNA. Theo báo al-Akhbar, rõ ràng Mỹ có ý định hỗ trợ lực lượng SDF kiểm soát thêm nhiều khu vực ở Syria và những khu vực này sẽ bị biến thành vùng đất gây ảnh hưởng của Washington. Ảnh: FNA. Tờ báo nhận định, điều này sẽ ảnh hưởng đến sự cân bằng quyền lực trong khu vực. Ảnh: FNA. Các chiến binh xem xét số vũ khí vừa nhận được. Ảnh: FNA. Những bức ảnh do hãng Fars (Iran) đăng tải. Ảnh: FNA. Một hình ảnh khác được ghi lại. Ảnh: FNA. Được biết, các lực lượng Syria đã tiến vào Raqqa, nơi được coi là “thủ phủ” của phiến quân IS tại Syria, sau khi quét sạch các phần tử khủng bố ở phía đông Aleppo và giành lại quyền kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn những ngày qua. Ảnh: FNA. Gần đây, lực lượng SDF đã phát động cuộc tổng tấn công nhằm giải phóng thành phố Raqqa . Ảnh: FNA. Các chiến binh người Kurd YPG nhận vũ khí. Ảnh: FNA.