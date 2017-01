Ảnh mới nhất giai đoạn hai chiến dịch giải phóng Mosul khỏi IS

Lực lượng an ninh Iraq trong cuộc giao tranh với phiến quân IS ở thành phố Mosul hôm 30/12. Hai binh sĩ Iraq kiểm tra một đường hầm từng được phiến quân IS sử dụng ở phía bắc thành phố Mosul ngày 30/12. Một binh sĩ Iraq tham gia chiến dịch giải phóng Mosul khỏi IS. Binh sĩ Iraq kiểm tra vũ khí bị nhóm IS bỏ lại trên chiến trường Mosul. Binh sĩ quân đội Iraq đứng cạnh thi thể một chiến binh IS ở Mosul hôm 30/12. Trực thăng của Không quân Iraq nã tên lửa vào căn cứ của nhóm IS ở phía bắc Mosul. Lực lượng an ninh Iraq tham gia chiến dịch giải phóng Mosul. Một binh sĩ Iraq ngắm bắn phiến quân IS ở phía bắc Mosul ngày 30/12. Các binh sĩ quân đội Iraq tập trung tại một căn cứ ở Mosul. Người đàn ông bế đứa trẻ sơ tán khỏi thành phố Mosul hôm 30/12 giữa lúc các cuộc giao tranh vẫn diễn ra ác liệt. Một phụ nữ Iraq trên đường đi “lánh nạn”. (Nguồn ảnh: Reuters)

Lực lượng an ninh Iraq trong cuộc giao tranh với phiến quân IS ở thành phố Mosul hôm 30/12. Hai binh sĩ Iraq kiểm tra một đường hầm từng được phiến quân IS sử dụng ở phía bắc thành phố Mosul ngày 30/12. Một binh sĩ Iraq tham gia chiến dịch giải phóng Mosul khỏi IS. Binh sĩ Iraq kiểm tra vũ khí bị nhóm IS bỏ lại trên chiến trường Mosul. Binh sĩ quân đội Iraq đứng cạnh thi thể một chiến binh IS ở Mosul hôm 30/12. Trực thăng của Không quân Iraq nã tên lửa vào căn cứ của nhóm IS ở phía bắc Mosul. Lực lượng an ninh Iraq tham gia chiến dịch giải phóng Mosul . Một binh sĩ Iraq ngắm bắn phiến quân IS ở phía bắc Mosul ngày 30/12. Các binh sĩ quân đội Iraq tập trung tại một căn cứ ở Mosul. Người đàn ông bế đứa trẻ sơ tán khỏi thành phố Mosul hôm 30/12 giữa lúc các cuộc giao tranh vẫn diễn ra ác liệt. Một phụ nữ Iraq trên đường đi “lánh nạn”. (Nguồn ảnh: Reuters)