Ảnh: Lực lượng Iraq bắt đầu tổng tấn công vào Thành cổ Mosul

Reuters dẫn nguồn tin quân sự ngày 18/6 cho biết, các lực lượng Iraq bắt đầu tấn công ồ ạt vào khu vực Thành cổ Mosul nhằm quét sạch phiến quân IS trong thành phố lớn thứ hai Iraq. Ảnh: Reuters. “Đây là giai đoạn cuối cùng trong chiến dịch giải phóng thành phố Mosul khỏi IS”, Trung tướng Abdul Ghani al-Asadi phát biểu. Ảnh: FNA. Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, khoảng 100 nghìn dân thường Iraq vẫn bị mắc kẹt ở khu thành cổ trong điều kiện thiếu thực phẩm, nước uống, thuốc men,… Ảnh: FNA. Được biết, các tay súng bắn tỉa IS đã bắn chết nhiều người cố trốn thoát khỏi Mosul trong thời gian gần đây. Chúng bắt những dân thường vô tội làm “lá chắn sống” và quyết tâm cố thủ trong thành cổ. Ảnh: FNA. Trước đó, các lực lượng Iraq đã "hộ tống" nhiều dân thường tới nơi an toàn sau khi họ rời khỏi quận al-Shifa ở Tây Mosul khi các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn. Ảnh: FNA. Một binh sĩ Iraq đưa người dân tới nơi an toàn. Ảnh: FNA. Chiến dịch giải phóng toàn bộ thành phố Mosul đang bước vào giai đoạn cuối cùng. Ảnh: FNA. Xe quân sự tham gia vào chiến dịch giải phóng Mosul. Ảnh: FNA. Được biết, các lực lượng Iraq đã giải phóng khu vực Đông Mosul hồi tháng 1/2017, sau ba tháng giao tranh với nhóm khủng bố IS. Ảnh: FNA. Chiến dịch giải phóng Tây Mosul, trong đó có khu Thành cổ Mosul, được phát động hồi tháng 2/2017. Ảnh: FNA. Các binh sĩ Iraq đi qua một tòa nhà bị hư hại trong các cuộc giao tranh ở Mosul. Ảnh: FNA.

