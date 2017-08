Ảnh: Liên quân Syria, Hezbollah và Liban ồ ạt tiến đánh IS

Khởi đầu chiến dịch tiến đánh IS, lực lượng của quân đội Syria và Hezbollah giải phóng đồi Shabat Younes cùng các khu vực Harf Wadi al-Dib, Shabat al-Mahbas al-Awla, Harf al-Hashishat và Qarnt al-Hashishat khỏi sự kiểm soát của lực lượng khủng bố IS. Ảnh: Farsnews. Đợt tấn công được lực lượng không quân Syria yểm trợ hỏa lực, không kích ác liệt vào chiến tuyến của IS và các vị trí tập trung binh lực. Ảnh: Farsnews. Trong ngày, quân đội Syria và Hezbollah đã chọc thủng hầu hết chiến tuyến phòng ngự của IS trên vùng nông thôn phía tây Qalamoun gần biên giới Syria-Liban. Ảnh: Farsnews. Cùng ngày, quân đội Liban cũng bắt đầu tấn công cứ điểm của IS gần thị trấn Ras Baalbeck vào 5 giờ sáng (giờ địa phương, khoảng 9 giờ Việt Nam), trong đó sử dụng tên lửa, pháo kích và trực thăng. Ảnh: Farsnews. Đây là khu vực cuối cùng ở vùng biên giới Liban - Syria vẫn đang nằm dưới sự kiểm soát của phiến quân IS. Ảnh: Farsnews. Trong khi đó, chiến dịch của quân đội Liban được tiến hành bên trong lãnh thổ Liban và không có sự phối hợp với quân đội Syria. Ảnh: Farsnews. Hồi tháng 7 vừa qua, được sự hỗ trợ của các tay súng thuộc phong trào Hezbollah từ Liban, quân đội Chính phủ Syria đã tổ chức đợt tấn công đẩy lùi những phần tử chống đối đang cố thủ tại các sào huyệt trên tuyến biên giới Syria và Liban. Ảnh: Farsnews. Quân đội Liban không tham gia vào chiến dịch trên song cũng chuẩn bị các cuộc tấn công riêng rẽ nhằm vào IS tại khu vực vùng núi Juroud Arsal này. Ảnh: Farsnews. Một nguồn tin quân đội cho biết có khoảng 500 tay súng IS đang cố thủ ở đây. Lực lượng an ninh Liban cho biết quân đội nước này sẽ tiến hành tiêu diệt IS riêng rẽ tại khu vực lãnh thổ của mình. Ảnh: Farsnews.

Khởi đầu chiến dịch tiến đánh IS, lực lượng của quân đội Syria và Hezbollah giải phóng đồi Shabat Younes cùng các khu vực Harf Wadi al-Dib, Shabat al-Mahbas al-Awla, Harf al-Hashishat và Qarnt al-Hashishat khỏi sự kiểm soát của lực lượng khủng bố IS. Ảnh: Farsnews. Đợt tấn công được lực lượng không quân Syria yểm trợ hỏa lực, không kích ác liệt vào chiến tuyến của IS và các vị trí tập trung binh lực. Ảnh: Farsnews. Trong ngày, quân đội Syria và Hezbollah đã chọc thủng hầu hết chiến tuyến phòng ngự của IS trên vùng nông thôn phía tây Qalamoun gần biên giới Syria-Liban. Ảnh: Farsnews. Cùng ngày, quân đội Liban cũng bắt đầu tấn công cứ điểm của IS gần thị trấn Ras Baalbeck vào 5 giờ sáng (giờ địa phương, khoảng 9 giờ Việt Nam), trong đó sử dụng tên lửa, pháo kích và trực thăng. Ảnh: Farsnews. Đây là khu vực cuối cùng ở vùng biên giới Liban - Syria vẫn đang nằm dưới sự kiểm soát của phiến quân IS. Ảnh: Farsnews. Trong khi đó, chiến dịch của quân đội Liban được tiến hành bên trong lãnh thổ Liban và không có sự phối hợp với quân đội Syria. Ảnh: Farsnews. Hồi tháng 7 vừa qua, được sự hỗ trợ của các tay súng thuộc phong trào Hezbollah từ Liban, quân đội Chính phủ Syria đã tổ chức đợt tấn công đẩy lùi những phần tử chống đối đang cố thủ tại các sào huyệt trên tuyến biên giới Syria và Liban. Ảnh: Farsnews. Quân đội Liban không tham gia vào chiến dịch trên song cũng chuẩn bị các cuộc tấn công riêng rẽ nhằm vào IS tại khu vực vùng núi Juroud Arsal này. Ảnh: Farsnews. Một nguồn tin quân đội cho biết có khoảng 500 tay súng IS đang cố thủ ở đây. Lực lượng an ninh Liban cho biết quân đội nước này sẽ tiến hành tiêu diệt IS riêng rẽ tại khu vực lãnh thổ của mình. Ảnh: Farsnews.