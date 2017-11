Ảnh: IS phản công SDF ở mỏ dầu lớn nhất Syria

Al Masdar News đưa tin, ngày 29/10, phiến quân IS đã mở cuộc phản công dữ dội nhằm chiếm lại mỏ dầu lớn nhất Syria ở Deir Ezzor từ tay lực lượng SDF. Ảnh: AMN. “Nhóm khủng bố IS đã mở cuộc tấn công quy mô lớn nhằm tái chiếm giếng dầu al-Omar, cách thành phố Deir Ezzor khoảng 60 km”, nguồn tin cho hay. Ảnh: AMN. Đoàn xe chở các tay súng IS tiến về phía khu vực giếng dầu al-Omar. Ảnh: AMN. Chiến binh IS trên xe quân sự điên cuồng nã đạn về phía lực lượng SDF. Ảnh: AMN. Một hình ảnh khác trong cuộc tấn công dữ dội của IS được ghi lại. Ảnh: AMN. Các tay súng IS được cho là đã giết chết 6 chiến binh SDF và chiếm được khu vực xung quanh mỏ dầu Al-Omar. Ảnh: AMN. Tuy nhiên, giếng dầu này hiện vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của lực lượng SDF. Ảnh: AMN. Một tay súng IS trên chiến trường. Ảnh: AMN. Những bức ảnh về cuộc đột kích này do hãng Amaq, “loa” tuyên truyền của phiến quân IS, đăng tải. Ảnh: AMN. Trước đó, ngày 22/10, lực lượng SDF đã chiếm được mỏ dầu al-Omar từ tay phiến quân IS. Ảnh: AMN. “SDF đã giành quyền kiểm soát mỏ dầu al-Omar nằm bên bờ đông sông Euphrates. Chúng tôi đã giải phóng khu vực này mà không bị tổn thất đáng kể nào”, Lilwa al-Abdallah, nữ phát ngôn viên của SDF tại tỉnh Deir Ezzor, tuyên bố. Ảnh: Các tay súng IS trong cuộc phản công. Ảnh: AMN. Một tay súng IS ngắm bắn lực lượng SDF ở Deir Ezzor. Ảnh: AMN. Được biết, mỏ dầu al-Omar nằm cách thành phố chiến lược Mayadin mới được giải phóng khoảng 10 km về phía bắc. Ảnh: AMN. Các tay súng IS thảo luận kế hoạch tấn công. Ảnh: AMN.

