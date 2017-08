Ảnh: IS điên cuồng chống trả dù bị bao vây ở Raqqa

Một loạt các hình ảnh mới đây được công bố trên trang truyền thông Amaq của IS cho thấy các chiến binh của tổ chức khủng bố đã sử dụng các loại vũ khí khác nhau để chống lại Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) tại Raqqa. Ảnh: AMN. Raqqa, một thành phố ở miền bắc Syria mà phiến quân IS từng tuyên bố là thủ phủ của chúng vào năm 2014. Ảnh: AMN. Các chiến binh IS chiến đấu ở Raqqa. Ảnh: AMN. Dù các chiến binh SDF đã tiến công và bao vây phía khu dân cư đông đúc của trung tâm thành phố Raqqa, các chỉ huy IS vẫn tăng cường triển khai lực lượng chống trả quyết liệt. Ảnh: AMN. Hiện tại, các tay súng hiếu chiến của IS vẫn nắm giữ gần nửa số thủ phủ của thành phố, trong khi lực lượng SDF đã bao vây hầu hết các vùng ngoại ô bên ngoài. Ảnh: AMN. Hàng chục ngàn người tị nạn cũng đã chạy trốn đến khu vực người Kurd nhằm thoát khỏi trận chiến khốc liệt đang diễn ra. Ảnh: AMN. Cách đây không lâu, IS đã công bố một đoạn video giới thiệu một chiến binh Hồi giáo người Úc của tổ chức khủng bố này ở thành phố Raqqa, kêu gọi các chiến binh nước ngoài ra tay giúp đỡ hoặc gia nhập hàng ngũ của họ tại Syria. Ảnh: AMN. Các chiến binh IS chiến đấu chống trả lực lượng SDF tại Raqqa. Ảnh: AMN. Trước đó, ngày 16/8, SDF đã tuyên bố giải phóng 60% thành phố Raqqa sau hơn 2 tháng chiến đấu với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Ảnh: AMN.

