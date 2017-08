Ảnh: Iraq truy quét IS trốn khỏi thành phố Tal Afar

Al Masdar News đưa tin, quân đội Iraq đã mở cuộc tấn công mới nhằm vào quận al-Ayadiah, sau khi phiến quân IS tháo chạy khỏi thành phố chiến lược Tal Afar về hướng bắc. Ảnh: FNA. “Các lực lượng Iraq đã giải phóng 4 ngôi làng trên đường tiến vào vùng ngoại ô quận Al-Ayadiyah”, nguồn tin cho hay. Ảnh: FNA. Được biết, lực lượng Cảnh sát Liên bang, quân đội Iraq và Các Đơn vị Huy động Nhân dân (PMF) dẫn đầu trong chiến dịch quân sự này. Ảnh: FNA. Khói đen bốc lên trong các cuộc giao tranh giữa lực lượng Iraq và phiến quân IS. Ảnh: FNA. Lực lượng Iraq trên xe tăng tiến đánh nhóm khủng bố IS. Ảnh: FNA. Theo AMN, một khi quận al-Ayadiyah được giải phóng, phiến quân IS sẽ chấm dứt sự chiếm đóng suốt 50 tháng qua tại khu vực phía bắc Tal Afar. Ảnh: FNA. Trước đó, không quân Iraq đã tiêu diệt 180 chiến binh IS và 60 xe quân sự, khi chúng tháo chạy khỏi thành phố Tal Afar. Ảnh: FNA. Các binh sĩ Iraq giơ tay biểu tượng chiến thắng khi ngồi trên xe bọc thép. Ảnh: FNA. Lực lượng Iraq chuẩn bị vũ khí sẵn sàng tấn công nhóm khủng bố IS. Ảnh: FNA. Ngày 27/8, quân đội Iraq đã giải phóng hoàn toàn thành phố Tal Afar khỏi ách chiếm đóng của phiến quân IS sau chiến dịch quân sự kéo dài một tuần. Ảnh: FNA. Xe quân sự của lực lượng Iraq tại tỉnh Nineveh. Ảnh: AMN.

